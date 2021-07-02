Нюанс, который может подпортить отпуск: как сохранить красоту на отдыхе

Наконец, дождались. Лето, отпуск, страны открывают границы, и уже можно рвануть куда-нибудь за три девять земель. Но есть один нюанс, который может подпортить путешествие: джетлаг - влияние на организм вообще и кожу в отдельности смены часовых поясов.

Расскажу, как с этим справиться, пишет в своем блоге доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко, информирует UAINFO.org.

Жизнь ритмична, начиная со вдоха и выдоха и заканчивая циклами движения планет в космосе. Человеком управляют циркадные ритмы - повторяющиеся в течение суток изменения в организме. Двадцать лет эти процессы изучала группа ученых: Джеффри Холл, Майкл Розбаху и Майкл Янг. Их результаты оказались настолько значительными, что в 2017 году исследователи получили Нобелевскую премию. Теперь известно, что биологические часы нашего организма запрограммированы генетически. Благодаря им, все процессы в коже протекают ритмично: меняется в течение суток температура тела, колеблется потеря влаги: вечером и ночью она усиливается, выделение кожного жира, наоборот, растет к полудню и падает вечером. Циклично достигает своего пика и идет на спад деление и разрастание клеток эпидермиса, в своем ритме происходит микроциркуляция крови и лимфы. Проницаемость кожи максимальна по ночам, вот почему ночные кремы работают эффективней дневных. По той же причине с ними не стоит перебарщивать, ведь из-за повышенной восприимчивости растет риск побочных эффектов.

Все в организме синхронизировано и привязано к биоритмам местного часового пояса. И вдруг перемещение во времени и пространстве! Если перелет короче трех часов, скорее всего ничего не случится. Ощутимо ломают циркадные ритмы трансконтинентальные перелеты, но не вдоль, а поперек меридианов - особенно, когда летишь с запада на восток не меньше четырех часов. В этом случае путешественник рискует ощутить на себе все "прелести" джетлага: головную боль, потерю аппетита, раздражительность, проблемы с координацией движений и пищеварением. Но главный сбой, влияющий на кожу при джетлаге - это нарушение сна.

Сон и состояние кожи - вообще взаимосвязанные понятия, ведь циркадность влияет на восстановление ДНК клеток кожи. Максимально этот процесс включается под утро, а управляют им особые циркадные гены в фазе глубокого и REM-сна. Вот почему кожа людей, страдающих бессонницей, выглядит неважно: клетки просто не успевает регенерировать. Кстати, из-за этого люди с нарушением сна быстрее сгорают на солнце и на 30% дольше восстанавливаются после ожогов. Исследованиями на эту тему в свое время занималась компания Estée Lauder. Как выяснилось, у женщин с бессонницей больше поверхностных морщин, пигментных пятен, в целом хуже тонус кожи. Вдобавок есть проблемы с лишним весом и самооценкой. Самый неоптимистичный вывод ученых был таким: нарушения циркадных ритмов провоцируют мутации в ДНК клеток, а это ускоряет процессы старения, повышает риск развития болезней кожи.

Конечно, для глубоких изменений бессонница должна быть хронической, но и непродолжительная при джетлаге тоже может нанести коже ощутимый урон. Например, из-за сбоя биоритмов она может стать более сухой или жирной, покрыться высыпаниями, а повреждения на ней могут дольше заживать. Словом, если в планах дальняя поездка, накануне точно не стоит проводить очищающие, агрессивные салонные процедуры (чистки, пилинги, лазерные шлифовки, радиоволновые и другие виды терапии). В первые дни после приезда важно строго дозировать солнце: даже легкое покраснение, не говоря об ожоге, может быть опасно. Но самое главное после прилета - наладить сон. Первым делом - устранить то, что ему мешает: это переедание на ночь и гаджеты. Засыпать со смартфоном в руке - плохая привычка: синий свет экранов нарушает синтез мелатонина, а без него быстро не уснуть. Понимаю, задача трудновыполнима, но все же, если отказаться от любых девайсов после 20.00, качество сна улучшится, а процесс засыпания ускорится. Весьма помогут делу удобная кровать и подушка, прохладный воздух, теплый душ перед сном, тишина и темнота в спальне.

Из увлажняющих косметических средств рекомендую взять с собой в поездку препараты, улучшающие регенерацию кожи. В составе таких ночных кремов могут быть стволовые растительные клетки, ниацинамид, тепренон, коэнзим Q10, экстракты вакаме, зеленого чая, азиатской центеллы. Плотные, питательные кремы с высокой концентрацией действующих веществ для ночного ухода точно не подходят. А вот легкие эмульсии, синхронизирующие биологические часы и восстанавливающие ночные процессы синтеза, регенерации и защиты в коже - как раз то, что нужно. В качестве утреннего средства лучше всего использовать кремы с ниацинамидом и/или кофеином - они помогают "разбудить" кожу. Клеточное дыхание улучшают препараты с коэнзимом Q10, для чувствительной кожи эффективно использовать средства с высокой концентрацией экстракта азиатской центеллы, а при сухой есть смысл включить в уход препараты с высоким содержанием витамина Е и специальными питательными комплексами растительных масел, различными формами гиалуроновой кислоты. А вот что точно не стоит наносить на кожу при бессоннице из-за джетлага и вообще при любой бессоннице - так это средства, подразумевающие нагрузку на системы восстановления, например, с кислотами или производными ретинола.

Как заядлый путешественник, лично знакомый с джетлагом, могу поделиться несколькими приемами, смягчающими его действие.

1. Накануне путешествия пристальней слежу за своим меню: выбираю легкие блюда и небольшие порции, исключаю алкоголь.

2. Читала о способе заблаговременно переходить на время страны, в которую летишь: скажем, если это Япония, укладываться спать днем и бодрствовать ночью. Как правило, такие эксперименты могут только усилить джетлаг после прилета. Лучше накануне вылета придерживаться обычного режима и хорошо выспаться.

3. Важно создать позитивное настроение перед поездкой и в полете: общаться с приятными людьми, взять в дорогу хорошую книгу, приятную музыку.

4. Чтобы долгое сидение не провоцировало отеки ног и тромбозы вен, можно использовать компрессионные гольфы, чулки, трикотаж для дороги, удобную обувь.

5. В полете стоит избегать избытка кофе и алкоголя: оба напитка способствуют обезвоживанию организма, сбивают биологические часы: кофеин бодрит, алкоголь клонит в сон: и то, и другое затягивают джетлаг.

6. Перед вылетом могу нанести под крем увлажняющий концентрат или сыворотку. Если ничем подобным обычно не пользуетесь - распылите на лицо термальную воду, а сверху на влажную кожу - дневной или ночной крем.

7. Не нужно во время полета постоянно брызгаться термальной водой: при низкой влажности воздуха она быстро испаряется вместе с водой рогового слоя. Лучше больше пить - стакан воды каждый 1-1,5 часа полета.

8. В качестве экспресс-средства, позволяющего достойно выглядеть после перелета, беру с собой тканевую маску с гиалуроновой кислотой. Это лучшее средство с wow-эффектом: уходят отечность, уставший вид, раздражение кожи, добавляются свежесть, молодость, ровный тон лица.

9. И еще - не стоит слишком уж драматизировать по поводу влияния перелета на внешность и самочувствие. Проверено: чем лучше настроение, тем привлекательней вы выглядите.

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Татьяна СВЯТЕНКО