Береза: У кого скопировали идею с туфлями на каблуках на параде? Так ходят в Запоребрике и в Китае

"Когда сеть заполонили фотографии, на которых курсантки военного вуза готовятся маршировать на параде в честь 30-тилетия Независимости Украины в туфлях на каблуках, то у меня возник один вопрос. А именно - у кого скопировали эту идею", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Ну, не самостоятельно же наши гении военной мысли из Минобороны придумали такое. Я покопался в своей памяти и нашёл ответ. Так ходят в Запоребрике на парадах. И в Китае. Но Китай же далеко, а Запоребрик близко. И я не удивлён, что те, кто учились и служили с россиянами, решили перенять и это. Ну, видимо близок им ментально Запоребрик. Правда у меня возник вопрос, а если завтра в Запоребрике пройдут в чулках, стрингах или с хлыстами, то и это будут копировать? В любом случае, факт копирования с прохода женских военных частей в РФ вы видите. Теперь хотелось бы узнать чем это копирование было вызвано и чем мотивировано?

Кстати, туфли были ранее использованы в проходах женских частей в Чили, Польше и Турции, но практически везде от этого отказались. Потому что мозоли, натертости и дискомфорт для марширующих. А в РФ оставили. Потому что на марширующих там плюют", - завершает Береза.