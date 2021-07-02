УЕФА заблокировал билеты английских болельщиков на матч Евро-2020 против Украины

УЕФА заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет между сборными Англии и Украины в Риме 3 июля, пишет НВ.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Италии, этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков английской сборной в Италию и нарушение карантинных правил.

Также после обращения итальянских властей в УЕФА прекращена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней. Эти шаги связаны с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для въезжающих из Великобритании из-за распространения там штамма коронавируса Дельта и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на четвертьфинальный матч.