Украинцы с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость

До 1 июля 2021 года собственникам недвижимости должны прийти счета на оплату налога на недвижимое имущество. Налог нужно оплатить в течение 60 дней.
Об этом сообщает UAINFO.org.
За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф:
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30 дней – 10% от суммы долга;
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Более 30 дней – 20% от суммы долга.
Размер налога рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, размер которой установлена на 1 января 2020 года (4723 гривен). Налоговая ставка не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты (70,8 гривен за квадратный метр). В каждом регионе размер налоговой ставки устанавливают местные власти.
Под налог попадают квартиры площадью более 60кв.м. и дома площадью более 120кв.м.
Льготы по налогe не распространяются на:
- Субъекты налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади:
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Квартиры более 300кв.м.;
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Дом более 600кв.м.;
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Различные типы жилплощади более 900кв.м.
2. Объекты налогообложения, которые используются с целью получения доходов.