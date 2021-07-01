Украинцы с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость

До 1 июля 2021 года собственникам недвижимости должны прийти счета на оплату налога на недвижимое имущество. Налог нужно оплатить в течение 60 дней.

Об этом сообщает UAINFO.org.

За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф:

30 дней – 10% от суммы долга;

Более 30 дней – 20% от суммы долга.

Размер налога рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, размер которой установлена на 1 января 2020 года (4723 гривен). Налоговая ставка не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты (70,8 гривен за квадратный метр). В каждом регионе размер налоговой ставки устанавливают местные власти.

Под налог попадают квартиры площадью более 60кв.м. и дома площадью более 120кв.м.

Льготы по налогe не распространяются на:

Субъекты налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади:

Квартиры более 300кв.м.;

Дом более 600кв.м.;

Различные типы жилплощади более 900кв.м.

2. Объекты налогообложения, которые используются с целью получения доходов.