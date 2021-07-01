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Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

  9   0 01.07.2021, 22:04 | Новости, Общество
Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

У ці дні на фестивалі виступлять Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Настя Каменських, Надя Дорофєєва і багато інших.

Фестиваль Atlas Weekend Friends Edition, який буде проходити у Києві з 5 по 11 липня, зробить безкоштовними два перших дні. Для дотримання карантинних заходів, вхід буде здійснюватися тільки за квитками, які можна за попередньою реєстрацією оформити на сайті. 

Про це повідомляє UAINFO.org.

Організатори заходу повідомляють, що 5 і 6 липня, в перші два дні фестивалю, виступатимуть: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MELOVIN, Настя Каменських, MOZGI "Друга Ріка", Сергій Бабкін, ЮЮ, Михайло Поплавський, Constantine, "Скай", "Воплі Відоплясова", Віталій Козловський, Анна Трінчер, Злата Огневич і багато інших відомих артистів.

Безкоштовний квиток на відвідування Atlas Weekend Friends Edition є одноразовим, його можна отримати на електронну пошту після реєстрації на сайті. Для цього квиток потрібно додати в кошик, після чого заповнити форму з особистими даними.

Безкоштовні дні від Atlas Weekend Friends Edition будуть проходити 5 і 6 липня, з 14:00 за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1.

На фестивалі будуть розміщені інклюзивні елементи: окрема пільгова каса для отримання фестивального браслета, спеціальна платформа для перегляду концертів біля головної сцени, біотуалети з пандусами, асфальтове покриття на більшості фуд-кортів. Виступи артистів будуть паралельно перекладатися на жестову мову. Atlas Weekend проводиться з 2015 року, перші дні фестивалю традиційно є безкоштовними.

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