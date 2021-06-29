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Сезонная фруктовая диета: можно ли запастись витаминами и похудеть надолго

  8   0 29.06.2021, 04:13 | Новости, Общество
Сезонная фруктовая диета: можно ли запастись витаминами и похудеть надолго

Запастись витаминами на зиму невозможно.

Сейчас лето, на улице стоит жара, и достаточно часто от желающих покрасоваться в бикини можно услышать утверждение: «буду худеть на фруктах!». И еще одна частая сезонная мотивация - запастись витаминами на зиму. Но работает ли это? И, если работает, то как? Устойчив ли результат и что происходит с организмом, сообщает РБК-Украина.

Разобраться в этих непростых вопросах предложила в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Вот несколько мифов о фруктовой диете, которые следует развенчать перед тем, как принимать решение, следовать ей или нет.

Следуя такой системе питания, можно легко избавиться от лишних килограмм

Это правда только отчасти. Как и на любой гипокалорийной диете, на фруктах можно похудеть, но результат не будет стабильным.

Фруктовая диета сильно не сбалансирована. В ней практически нет белков и жиров. Чем дольше мы сидим на фруктовой диете, тем больше истощаем организм, что рано или поздно приведет к пищевому срыву.

А это практически со 100%-й вероятностью гарантирует возврат всех ушедших кило. А иногда можно даже набрать больше, чем до похудения - организм будет страховаться от возможных эксцентричных выходок с вашей стороны и копить кило! Вывод: избавиться от лишнего на фруктовой диете можно, но не надолго! К тому же, такая схема питания - верный путь к дряблости кожи и целлюлиту!

Придерживаться фруктовой диеты очень легко!

Это неправда. Фруктовая диета достаточно голодная и не дает продуктивное насыщение.

Голод после фруктов появляется очень быстро и, в итоге, чтобы чувствовать себя сытым, нужно практически постоянно жевать. Вспомните ощущение - яблоко в качестве перекуса. У многих оно провоцирует еще более сильный голод. Норма фруктов в день при сбалансированном питании 300-350 граммов, даже в сезон.

Да и запастись витаминами на зиму невозможно! Лучше замораживайте ягоды и ешьте из зимой заготовки.

 

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