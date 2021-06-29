Мишина и Эллерт похвастались парными татуировками

Влюбленные сделали очень символические татуировки.

Известная украинская актриса, героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт впервые показали их парные тату, передает ТСН.

Так, влюбленные сделали обещанные татуировки, которыми стали сердечки. На фото, которое звезда сериала «Крепостная» запостила на странице в Instagram, пара лежит на яхте, подняв ноги. Мишина набила себе на «Ахиллесовой пятке» красное сердце, а Эллерт - зеленое. Именно такими смайликами они обмениваются в фотоблоге.

«По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда», - прокомментировала актриса.

Пользователей изрядно умилил поступок влюбленных. В комментариях они писали, что любят пару Ксении и Александра.

- Обожаю вашу пару.

- Роскошная пара! Вечной любви и понимания.

- Любви вам безграничной.

- Сдержали обещание.