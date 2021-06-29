Мерседес больше не будет обновлять болид

Чемпион последних лет открывает путь Ред Булл к победе в сезоне?

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что команда перестала обновлять болид 2021 года и все силы бросила на следующий сезон, когда будет новый технический регламент.

"Вчера в Австрии была одна из первых гонок за годы, когда нам не хватало скорости, потому что мы перестали обновлять болид».

Мы остановили обновления машины на этот год, потому что важно хорошо начать сезон-2022. Это новый технический регламент, нужно готовиться к нему.

Это сложное решение. У каждого своя стратегия. Мы видим, что Ред Булл продолжает обновлять свой болид, их право. Мы приняли рациональное решение

Однако Мерседес не сдается. В этом сезоне будут и поулы, и победы", - уверен Вольфф.

isport.ua