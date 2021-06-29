Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

Мерседес больше не будет обновлять болид

02:06

Кулеба о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": нельзя изменить географию

01:07

Названы лучшие продукты для снижения уровня плохого холестерина

00:08

Начались тесты нового Land Rover Defender 130

23:03

Госдеп разъяснил позицию США по экстрадиции Фирташа

22:04

Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

21:32

Зинченко: За Австрию нам очень стыдно. Хорошо, что есть шанс реабилитироваться

21:05

Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

20:33

На Кипре начинают COVID-вакцинацию подростков

20:06

В Японии грузовик въехал в группу детей, есть погибшие и раненые

19:34

"Лацио" ведет переговоры об аренде Брандта

19:07

Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму

18:35

Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве" с ЕС

18:08

Чехия требует от России почти 30,5 млн долларов компенсации за взрывы в Врбетице

17:36

На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Мерседес больше не будет обновлять болид

  4   0 29.06.2021, 03:05 | Новости, Спорт
Мерседес больше не будет обновлять болид

Чемпион последних лет открывает путь Ред Булл к победе в сезоне?

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что команда перестала обновлять болид 2021 года и все силы бросила на следующий сезон, когда будет новый технический регламент.

"Вчера в Австрии была одна из первых гонок за годы, когда нам не хватало скорости, потому что мы перестали обновлять болид».

Мы остановили обновления машины на этот год, потому что важно хорошо начать сезон-2022. Это новый технический регламент, нужно готовиться к нему.

Это сложное решение. У каждого своя стратегия. Мы видим, что Ред Булл продолжает обновлять свой болид, их право. Мы приняли рациональное решение

Однако Мерседес не сдается. В этом сезоне будут и поулы, и победы", - уверен Вольфф.

isport.ua

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (693)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]