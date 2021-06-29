Названы углеводные продукты, которые не вредят фигуре

Добавьте их в свой рацион.

Углеводы необходимы для организма. Их стоит добавить в свой рацион. Однако, важно выбирать медленные углеводы, а не торты и конфеты, передает Ивона.

Цельнозерновые продукты

Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами, а некоторые из них - растительным белком. Добавьте в рацион продукты из цельнозерновой пшеницы и ржи, замените овсяные хлопья дробленым овсом, а макароны и хлеб из белой муки - альтернативами из муки грубого помола.

Картофель

О вреде картофеля слагают легенды, хотя в действительности пользы в нем гораздо больше. Конечно, от бесконечного поедания картошки фри, вы очень быстро поправитесь, но правильно приготовленный картофель может стать настоящим подспорьем в потере веса. Клубни богаты витаминами группы В, множеством минералов и устойчивым крахмалом, который надолго заряжает энергией и не дает переедать.

Бурый рис

В процессе производства белый рис очищают не только от темной оболочки, но и примерно от 75% всех его питательных веществ (в их числе магний, фосфор, антиоксиданты и витамины группы В). Выбирайте красный, бурый и черный рис для своих блюд. Он богат различными микроэлементами, а также придаст вашему блюду изысканный вкус.

Кукуруза

Летний рацион сложно представить себе без вареной кукурузы. Помимо углеводов, яркие початки богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Чтобы увеличить пользу кукурузы, сочетайте ее с красной фасолью, поскольку она - отличный источник устойчивого крахмала. Хотя слишком часто кукурузу есть все же не стоит, она содержит много сахара, что может не лучшим образом сказаться на здоровье.