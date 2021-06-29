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Мадонна с дочкой удивили откровенными образами

  8   0 29.06.2021, 07:10 | Новости, Культура
Мадонна с дочкой удивили откровенными образами

Девушка в таком наряде прошлась по улицам Нью-Йорка по пути на концерт своей известной матери.

Дочь американской поп-дивы Мадонны, модель Леон Лурдес, вышла в свет в откровенном наряде, пишет Daily Mail.

24-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в кожаном кроп-топе с логотипом Playboy и в розовых брюках с разрезами, из-под которых были видны ее велюровые трусы. Свой образ Лурдес дополнила сумкой их искусственного меха, блестящими туфлями на каблуках и серьгами-кольцами.

Известно, что в описанном образе девушка посетила концерт своей матери, который состоялся в отеле Standard Hotel 26 июня.

Сама 62-летняя Мадонна также выступала в откровенном наряде. На ней был комбинезон в мелкую сетку и кожаные шорты. Свой образ она дополнила прямым каре в голубых тонах.

korrespondent.ne

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