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Ломаченко: Реванш с Лопесом все ближе и ближе

  3   0 28.06.2021, 11:06 | Новости, Спорт
Ломаченко: Реванш с Лопесом все ближе и ближе

Украинец подвел итоги победы над Накатани.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко обратился к болельщикам после победы над Масаеши Накатани.

Украинский боксер поблагодарил свое окружение и фанатов за поддержку, а также рассказал о планах на следующий бой.

"Ребята, хотел поблагодарить всех за поддержку. Очень много сообщений, много отмечают - я всем просто устану отвечать, поэтому решил выйти в прямой эфир".

"Хочу сказать огромное спасибо Всевышнему за то, что дал мне шанс вернуться и вернуться так красиво. Огромное спасибо моей команде. Бате моему спасибо. Он, конечно, мозг, машина. Спасибо психологу Борисовичу, менеджеру Эгису Климасу, спарринг-партнерам, которые помогали мне здесь. Да и дома мне Денис помогал, приезжал из Кривого Рога. Тебе тоже огромное спасибо. Твои 90 килограммов и 180 сантиметров размаха рук очень мне помогли.

Всем спасибо, со мной все хорошо. Как вы уже слышали, реванш с Лопесом все ближе и ближе. Скорее всего, это будет декабрь. Так что вот так вот", - сказал Ломаченко в прямом эфире в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко одержал досрочную победу над Масоеши Накатани - рефери остановил бой в девятом раунде.

 

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