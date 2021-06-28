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Названы способы снизить риск возникновения тромбов

  2   0 28.06.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы способы снизить риск возникновения тромбов

Правильный образ жизни защитит и от этой проблемы.

Тромбы формируются, когда тромбоциты в ускоренном темпе восстанавливают поврежденные сосуды. Пытаясь их закрыть, чтобы препятствовать прохождению обильного количества крови, они начинают притягивать другие тромбоциты, сообщает Men's Life.

Появлению тромбов способствуют нарушения циркуляции крови. Они могут быть вызваны травмами, малоподвижным образом жизни, сердечными заболеваниями, лишним весом, курением.

Чтобы снизить вероятность появления тромбов, эксперты предлагают 3 простых метода.

1. Регулярная физическая активность

Из-за эпидемии коронавируса многие люди перешли на удаленную работу, стали реже гулять и выходить из дома. Однако недостаточная физическая активность способствует образованию тромбов. Эксперты рекомендуют регулярно делать гимнастику, растяжку. Также, если есть возможность, можно купить беговую дорожку. Это отличный вариант не только для пробежек в домашних условиях, но и для спортивной ходьбы, например, во время просмотра телевизора.

Регулярные занятия спортом улучшают циркуляцию крови, в целом здоровье и самочувствие.

2. Отказ от сигарет

Сигаретный дым деструктивно воздействует на сосуды. В результате тромбоциты, чтобы их восстановить, начинают активно слипаться и образовывать тромбы. Также повышаются показатели густоты крови.

3. Похудение

По мнению экспертов, избыток жира в организме ухудшает циркуляцию крови по венам, ухудшает качество крови и способствует воспалительным процессам. Поэтому важно контролировать свой вес и не допускать появления лишних килограмм. Особенно важно соблюдать перечисленные рекомендации людям, склонным к тромбозу и повышенной свертываемости крови. Выявить тромбоз на ранней стадии поможет ультразвуковое дуплексное сканирование вен, а склонность к чрезмерной густоте крови - коагулограмма.

 

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