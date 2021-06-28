Де Лигт: Проиграли из-за меня

Защитник сборной Нидерландов прокомментировал вылет своей команды.

Национальная сборная Нидерландов уступила в рамках 1/8 финала чемпионата Европы Чехии и вылетела из турнира.

Ключевым моментом матча стало удаление Матейса де Лигта на старте второго тайма.

"Ощущения просто ужасные. Фактически мы проиграли из-за моего удаления. Мне не стоило позволять мячу скакать по земле. Контролировали игру, создавали моменты, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что у них было так же много шансов забить. Но все решила красная карточка", - рассказал де Лигт в эфире NOS TV.

isport.ua