25-летний McLaren F1 за 15 миллионов долларов выставили на продажу

У автомобиля всего 387 км пробега.

В США на аукцион Gooding and Company выставили легендарный суперкар McLaren F1 1995 года. Лот очень интересный, ведь автомобиль практически без пробега, а потому за него планируют выручить не менее 15 млн. долларов, сообщает ТопЖыр.

За четверть века McLaren F1 проехал всего 387 км и сохранился как новый. Сначала суперкар заказал себе один японец, но практически не ездил на нем. Затем суперкар МакЛарен продали в Америку, но и новый владелец особо не катался.

Автомобиль выполнен в эксклюзивном коричневом цвете, а салон отделан кофейной кожей. В комплекте с McLaren F1 идет набор фирменного багажа и инструменты из титана.

Напомним, что суперкар McLaren F1 более десяти лет держал титул самого быстрого серийного авто в мире. Это купе с 6,1-литровым 627-сильным V12 BMW способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 386 км/ч.

Среди особенностей McLaren F1 - трехместный салон с водителем по центру и технология граунд-эффекта, которая «присасывает» авто к дороге. А моторный отсек отделан золотом для лучшего отвода тепла.



