Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

Штамм "Дельта" вдвое заразнее обычного коронавируса – ВОЗ

14:05

Египет разрешил въезд туристам без ПЦР-тестов: названо условием

13:03

Раимов об интервью президента: Зеленский потерял связь с реальностью

12:30

Під завалами будинку в Маямі шукають сестру першої леді Парагваю, вона пропала разом з чоловіком і трьома дітьми

12:01

Александр Кочетков: "Закон против олигархов" в лицах

11:07

В Офісі президента назвали ім'я нового прессекретаря Зеленського

10:01

Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон – The Telegraph

09:00

Афера з житлом та фейкове весілля: одеситки "розвели" закоханого британця на $250 тисяч

08:01

У Києві відбулася перша всеукраїнська церемонія нагородження з нагоди святкування Дня батька (відео)

07:02

В Финляндии произошла вспышка эпидемии COVID-19 из-за вернувшихся из РФ футбольных фанатов

23:30

Почему Россия прибегнула к провокациям в Черном море

22:32

Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп помог завезти в Украину "киллеров" наркобарона – Слідство.інфо

20:01

Науковці: руйнування океанічної екосистеми може знищити людство через 25 років

19:00

Дженнифер Энистон раскрыла всю правду об отношениях с Брэдом Питтом и заговорила о замужестве

18:05

МИД России об инциденте с британским Defender: Мы можем бомбить по цели

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Штамм "Дельта" вдвое заразнее обычного коронавируса – ВОЗ

  9   0 25.06.2021, 15:01 | Новости, Общество
Штамм "Дельта" вдвое заразнее обычного коронавируса – ВОЗ

Штамм коронавируса «Дельта», который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее исходного штамма из китайского Уханя, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан во время сеанса вопросов и ответов, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Твиттере, пишет ZN.ua.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «Дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года.

До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью. 22 июня штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (573)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]