У Києві відбулася перша всеукраїнська церемонія нагородження з нагоди святкування Дня батька. ВІДЕО

Перша всеукраїнська церемонія нагородження з нагоди святкування Дня батька пройшла у Києві, у Будинку архітектора. Почесну відзнаку за батьківство отримали представники найрізноманітніший галузей та з усіх куточків України.

Організатори церемонії - Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" - наголошують на важливості ролі батька в житті кожної людини. Кажуть: ідея відзнаки полягає у 3-х принципах, які рух "За сімейні цінності" заклав у неї: цінність батька у житті дитини, саме тому відзнака виготовлена із дорогоцінних металів - золота та срібла одним із кращих ювелірів країни, унікальність кожного батька-номінанта, який виховує дітей своїм прикладом і формує сприятливе середовище для країни, та змістовність - адже найкращий батько дає поштовх мріям та прагненням дитини, інформує UAINFO.org.

"Нам хотілось би ще раз підкреслити, що кожен тато - це архітектор своєї родини. Звичайно, татусів дуже багато, всі вони заслуговують на хорошу увагу. Наші татусі, яких ми відзначали - вони зібрані з усіх куточків України, вони представники різних галузей, тут освітяни, науковці, медики, журналісти, творча інтелігенція, бізнес, і духовенство - чому, батько хороший - стержень родини, це дух своєї дитини. Той, хто допомагає їй піти в життя. Хай всі татусі будуть зі спокійним батьківським серцем, - каже Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".

Наталія Федорчук та Оксана Білозір під час відкриття церемонії

День батька - щорічне свято на честь татусів. Відзначається у понад 100-та країнах світу. В Україні День батька святкують у третю неділю червня, цього року - лише втретє. Свято офіційно визначено із 8 травня 2019 року відповідним указом Президента.

Номінанти - а цьогоріч премією відзначено 30 кращих татусів - підкреслюють щодо важливості такого свята, у першу чергу, для збереження родини і української нації загалом:

"Втримати людей на своїй землі - бо інакше якщо ми проміняємо свою землю на блага міські, якісь речі типу машини, а потім її знищити за 8 років, продавши її і плакати, що я це вчинив? Тому важливо, що свято, що сьогодні є - будуть вітатись ті люди, які цементують родину. Але дуже важливо, що слід звертати увагу - яка це родина? Чи ми виховуємо родину патріотів, чи виховуємо родину, які, на жаль, стануть зрадниками своєї землі. Тому це вибір і його слід завжди робити і мати тут в тім'ячку оцю проблему, яка існує", - переконаний громадський діяч, актор театру і кіно Богдан Бенюк.

"Це прекрасна нагода для молодого покоління зрозуміти роль батька, глибше відчути роль матері, усвідомити, на скільки важливою є родина для сьогоднішнього дня і для майбутнього. Ми маємо навчити своїх дітей чомусь важливому. Але навчання - це не насильство. Важливо дітей надихнути, - вважає український політик, народний депутат 6-го скликання, меценат та благодійник Михайло Лівінський.

Олександр Клименко - переможець шоу "Голос країни" - батько чотирьох дітей. Каже: татусів день - нагода осмислити роль батька у сучасній сім'ї.

"Розумієте, тато дуже легко і швидко погодився на роль заробітчанина, який приносить в родину кошти, а далі його дуже мало. Все ж таки така історія є. Саме тому його присутність як активного учасника сімейних процесів - вона необхідна. Крім любові не працює нічого - не працює кнут, хоч він може бути, але він не працює просто. Працює любов. Вона, правда, грає в довгу - треба почекати, можливо, рік чи два. Діти точно виростають. Вони змінюються. І тоді у них залишається радісний наліт, післясмак після власної сім'ї і вони не бояться заводити нову і вони не бояться народжувати дітей, їх виховувати", - каже Клименко.

Сучасний батько - це, грубо кажучи, людина, яка на передовій, він завжди має бути на 2-3 кроки попереду. Він вожак стаї. Він мусить дивитися, яка може бути небезпека, неприємності. Це не та людина, що лежить на дивані. Це якмйсь анахронізм", - переконані Андрій та Святослав Зброй, засновники холдингу Module 5, компаній ODESD2, Zbroy drones та продакшену Zbroy films.

Водночас татусь, що перед телевізором на дивані - це не завжди погано, - кажуть переможці премії. Якщо все робиться спільно і на загальну користь.

"Футбол і я дивлюся із синами. Ну але ми як дивимось футбол - у нас своєрідна фан-зона, з прапорами, з українською атрибутикою. Найперше, розмовляти з дітьми, приділяти якомога більше уваги їм. І займатись, звичайно, вихованням, проводити вільний час - це невід'ємна частина батьківства", - переконаний Михайло Зубкович, протоієрей та настоятель храму Різдва пресвятої Богородиці у селі Ходовичі на Львівщині.

Бути достойним батьком, виховати із сина та доньки справжню людину - завдання непросте, вкрай відповідальне. Дати поради чи то універсальний рецепт - неможливо, але кожен номінант має свої стратегії, тактики та секрети.

Голова ГС "ВВЦО "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО УКРАЇНИ" - Павло Жебрівський - каже, був шостим у родині та єдиним сином. Згадує свого батька, запевняє, що його секрет був вкрай простим: "Батькові вже трохи було років, і він особливого виховання не робив. Отак як він жив - це той приклад, який має бути. Живи чемно, і це буде найкращим вихованням".

Павло Жебрівський та Наталія Федорчук

Любов та повага - головні компоненти у вихованні майбутньої достойної людини, - в один голос впевнені переможці.

"Немає секретів. Може, у Макаренка, у Сухомлинського були секрети - якими він ділився, але тоді часи були інші. Багато безпритульних було. Не знаю, любов. Оце є порада. Любов - це порада для всіх. Тому треба жити з любов'ю і ставитись до ближніх з любов'ю", - радить Народний артист України, актор та телеведучий Остап Ступка.

Остап Ступка

"Я порадив усім, що ми своїх дітей виховували в любові - виховували і виховуємо - в любові. І це важливо, тому що ми їм нічого не забороняємо. Виховання в любов дає можливість їм правильно ставитись до всіх речей", - каже народний депутат України, засновний БО "МБФ "Європа" Валерій Дубіль.

"З великою повагою, я весь час наставляю своїх дітей, я їм пояснюю, щоб вони ставилися до всіх дорослих, хто старший них, з великою повагою", - говорить Ібрагімов Рауф Рагіф Огли, заслужений тренер з бойових мистецтв, трикратний чемпіон світу з кемпо, почесний президент Федерації кемпо-кемпо в Україні.

Оксана Білозір - членкиня ВГО "За сімейні цінності" - впевнена: переможці номінації - справжні приклади для дітей та середовища. Мати та батько - нерозривні у вихованні дітей.

Оксана Білозір

"Нам важливо показати фундаментальну роль батька у сімї. Коли дитина живе в сімї. Де видно - батько відповідальний за свою роботу, є гарантом стабільності в сімї, основою в сімї, чоловічої справжньої сили, бо така справжня добра м'яка батьківська сила - це не замінима, її не можливо нічим - ні успіхами, ні кар'єрою - нічим замінити, бо кожна дитина потребує батьківських обіймів. Це буде великий прогрес, і саме традиція пошанування батька, як фундаменту, як основи, як безпеки - вона буде підніматись хвилею, і ця думаю, що кожен зверне увагу і візьме собі, бо це дуже тепло до душі", - вважає Білозір.

Партнери церемонії - інтернет-видання UAINFO.org, ГО "Інститут свободи слова" та "Home technology group" доєднуються до вітань кращих татусів України. Зичать успіхів. Любові і розуміння у ваших родинах, та усіх українських родинах.

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