Науковці з'ясували, чому дерева ростуть уночі. Що нам дає це дослідження?

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Романа Цвейфеля з Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту з'ясувала, що дерева ростуть лише кілька годин на добу і переважно вночі.

Про це пише Phys.org із посиланням на дослідження в журналі New Phytologist, інформує Нromadske.ua.

Науковці проводили дослідження на основі даних, зібраних за вісім років під час спостереження за 170 деревами семи поширених видів. Вони росли в 50 місцях у різних регіонах Швейцарії.

«Найбільшим сюрпризом стало те, що дерева росли навіть у помірно сухому ґрунті при досить вологому повітрі. І навпаки, зростання було невеликим, коли ґрунт був вологим, але повітря було сухим», - заявив керівник дослідження Роман Цвайфель.

За його словами, сухе повітря уповільнює зростання дерев серйозніше, ніж сухий ґрунт. Тому вони й ростуть уночі, коли повітря більш вологе. Пов'язано це з обмеженою здатністю дерев транспортувати вологу.

Як тільки повітря стає сухішим, дерева починають завдяки випаровуванню втрачати більше води, ніж поглинає їхнє коріння. У цей момент водний потенціал падає і ріст припиняється, навіть якщо є вуглеводи.

Що нам дає це дослідження?

Воно доводить, що дерева ростуть лише у вузький часовий проміжок - у кілька годин протягом 24-годинного періоду. А, отже, лише протягом обмеженого часу за весь вегетаційний період. Швидкість зростання дерева - 1-5 мікрометрів на годину. Один мікрометр - це 0,001 міліметра.

Вчені вважають, що такі висновки можуть змінити погляд на вплив зміни клімату на ліси, зокрема для прогнозування поглинання вуглецю в лісах.

Нromadske.ua