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Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – секретар РНБО

  8   0 23.06.2021, 17:57 | Новости, Общество
Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – секретар РНБО

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні зафіксували випадки штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Цим штамом коронавірусу інфікувалися 2 людини.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "ТСН", інформує РБК-Україна.

Як повідомляє "ТСН", секретар РНБО розповів про двох інфікованих новим штамом коронавірусу - це 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з'явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватні та дві державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - сказав Данілов.

Нагадаємо, до цього в Центрі громадського здоров'я говорили, що станом на 22 червня в Україні не було підтверджено випадків штаму "Дельта".

РБК-Україна

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