Потеря нюха и вкуса при COVID может быть вызвана поражением мозга – ученые

Коронавирус может провоцировать изменения в головном мозге, влияющие на обоняние и чувство вкуса.

К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, результаты их исследования пока что опубликованы как препринт на сайте MedRxiv.

Отмечается, что существуют серьезные свидетельства связи COVID-19 с патологиями мозга. Большинство исследований на эту тему сосредоточены вокруг средних и тяжелых случаев коронавирусной болезни. Но вопрос влияния коронавируса на мозг в более легких случаях остается почти неизученным.

Ученые обратились к данным биобанка Великобритании - до начала пандемии он провел сканирование мозга у более чем 40 тысяч человек. В 2021 несколько сотен участников сканирования были приглашены на повторное исследование. Специалисты проанализировали данные 782 участников, 394 из них перенесли коронавирусную



Ученые установили значительные эффекты COVID-19 - у переболевших уменьшилось количество серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, связанных с обонятельной и вкусовой системами.