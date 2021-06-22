Кочетков: "Минск" не нужен США и Европе – для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение

"Президент Зеленский и его окружение, которое занимается внешней политикой, регулярно заявляют, настаивают даже, на серьезной коррекции так называемых «минских соглашений». И делают они это не из глубокого патриотизма и ответственности за страну, а чисто из инстинкта самосохранения", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Дело в том, что «Минск» не нужен Штатам и Европе - для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение.

Не нужен он и оккупированному Донбассу. Потому что проукраинские его жители хотят возвращения в Украину безо всяких «особых статусов» и прочих кремлевских извращений. А пророссийские обитатели вообще хотят в Россию, а не в Украину - хоть со статусом, хоть без.

Украинское общество в целом, тем более, патриотическая его часть, решительно не готова к реализации «минска» по кремлевскому сценарию, когда Украина должна изменить свою Конституцию, провести амнистию боевиков, дать региону «особый статус», провести там выборы под дулами российских автоматов, а потом Кремль подумает, а стоит ли вернуть нам контроль за госграницей или еще чего-нибудь этакого возжелать...

При этом на полномасштабную агрессию сейчас Кремль не готов, ему важнее начать диалог со Штатами.

«Минск» в виде «Формулы Штайнмайера» имеет призрачные шансы на простую поддержку в Верховной Раде, не говоря уже о конституционном большинстве, а шансы на поддержку на Всенародном референдуме еще меньше. Владимир Зеленский об этом знает по регулярным соцопросам, проводимым его офисом. И понимает, что попытка протащить «Минск» приведет к уличным протестам с непредсказуемыми последствиями, тем более, что их поддержат обиженные, но недобитые олигархи.

Но в этом случае ВАЗу надо не жуткие истории рассказывать западным СМИ, а организовать парламентскую комиссию по выяснению, что привело к «Минску 2» и насколько процедура его заключения соответствует Конституции Украины (ни на сколько не соответствует!). И пускай комиссия заявит свои выводы публично, а представители секты «крыголама» запишут там свое крайне особое мнение, что ПАПа следует внести в украинский герб как символ нации. Затем, после выводов парламентской комиссии, вопрос о «Минске» следует вынести на Всенародный референдум с понятным результатом.

И вот тогда у ВАЗа появятся не скорбные хотелки, а какая-никакая аргументация поводу коррекции «Минска» и невозможности его реализации в нынешнем виде. И к этой аргументации, базирующейся на воле народа, придется прислушиваться и Западу - они ведь, типа, демократы.

А чего Зеленскому бояться-то? Кредиты МВФ так и так не светят", - завершает Кочетков.