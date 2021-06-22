Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:01

Тищенко – перший: КВУ назвав десятку "парламентських геніїв" серед депутатів монобільшості

17:01

Кочетков: "Минск" не нужен США и Европе – для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение

16:08

Выявлен симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных

15:00

Небоженко: Лоббисты Фирташа будут искать в Офисе президента способы нейтрализации решений СНБО и добьются своего

14:01

"Переходимо на ранково-вечірній режим", – Скиталінська про харчування та спосіб життя в спеку

13:30

11-12 лет в школе пролетят быстро и вернуться обратно уже возможности не будет, – Спиваковский о важности выбора школы для ребенка

13:03

Поразка "вірменського Медведчука"

12:02

Індійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗ

10:57

Тимошенко може потіснити партію Зеленського. Порошенка тягтиме вниз Медведчук, – політолог

10:01

Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою

09:00

Україна в списку: Білий дім розповів, як розподілить 55 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19

08:09

В США авианосец проверили 18-тонной бомбой (видео)

07:10

"Ювентус" готов расстаться с двумя игроками ради Локателли

06:11

Ученые раскрыли правду о воздействии алкоголя на мозг

05:12

Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной для ее дочери: ведущая отказалась

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Кочетков: "Минск" не нужен США и Европе – для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение

  83   0 22.06.2021, 17:01 | Новости, Политика
Кочетков: "Минск" не нужен США и Европе – для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение

"Президент Зеленский и его окружение, которое занимается внешней политикой, регулярно заявляют, настаивают даже, на серьезной коррекции так называемых «минских соглашений». И делают они это не из глубокого патриотизма и ответственности за страну, а чисто из инстинкта самосохранения", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org

"Дело в том, что «Минск» не нужен Штатам и Европе - для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение.

Не нужен он и оккупированному Донбассу. Потому что проукраинские его жители хотят возвращения в Украину безо всяких «особых статусов» и прочих кремлевских извращений. А пророссийские обитатели вообще хотят в Россию, а не в Украину - хоть со статусом, хоть без.

Украинское общество в целом, тем более, патриотическая его часть, решительно не готова к реализации «минска» по кремлевскому сценарию, когда Украина должна изменить свою Конституцию, провести амнистию боевиков, дать региону «особый статус», провести там выборы под дулами российских автоматов, а потом Кремль подумает, а стоит ли вернуть нам контроль за госграницей или еще чего-нибудь этакого возжелать...

При этом на полномасштабную агрессию сейчас Кремль не готов, ему важнее начать диалог со Штатами.

«Минск» в виде «Формулы Штайнмайера» имеет призрачные шансы на простую поддержку в Верховной Раде, не говоря уже о конституционном большинстве, а шансы на поддержку на Всенародном референдуме еще меньше. Владимир Зеленский об этом знает по регулярным соцопросам, проводимым его офисом. И понимает, что попытка протащить «Минск» приведет к уличным протестам с непредсказуемыми последствиями, тем более, что их поддержат обиженные, но недобитые олигархи.

Но в этом случае ВАЗу надо не жуткие истории рассказывать западным СМИ, а организовать парламентскую комиссию по выяснению, что привело к «Минску 2» и насколько процедура его заключения соответствует Конституции Украины (ни на сколько не соответствует!). И пускай комиссия заявит свои выводы публично, а представители секты «крыголама» запишут там свое крайне особое мнение, что ПАПа следует внести в украинский герб как символ нации. Затем, после выводов парламентской комиссии, вопрос о «Минске» следует вынести на Всенародный референдум с понятным результатом.

И вот тогда у ВАЗа появятся не скорбные хотелки, а какая-никакая аргументация поводу коррекции «Минска» и невозможности его реализации в нынешнем виде. И к этой аргументации, базирующейся на воле народа, придется прислушиваться и Западу - они ведь, типа, демократы.

А чего Зеленскому бояться-то? Кредиты МВФ так и так не светят", - завершает Кочетков.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (523)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]