Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

В Польше начали вакцинировать бездомных

21:32

Ярмоленко назвал сумму самого большого штрафа в карьере

21:05

Ученые объяснили, почему после COVID-19 люди теряют вкус и обоняние

20:33

В Германии задержали ученого. Шпионил в пользу России

20:06

В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых

19:34

Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных от COVID-19 болельщиков

19:07

Шведские депутаты впервые вынесли вотум недоверия премьеру

18:35

На Донбассе оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня

18:08

Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали: много раненых

17:36

Боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе

17:00

Жезус может перейти в "Тоттенхэм"

16:37

Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом (видео)

16:01

Шойгу приказал нарастить количество российских военных в оккупированном Крыму

15:38

Песков: Ряд санкций США уже не зависят от Байдена

15:02

Украина сейчас в шаге от заключения соглашения о свободной торговле с Турцией, - Кулеба

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Ярмоленко назвал сумму самого большого штрафа в карьере

  58   0 21.06.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Ярмоленко назвал сумму самого большого штрафа в карьере

Футболист погулял в ночном клубе, и за это в "Динамо" его оштрафовали.

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе в карьере и за что он его получил.

По словам футболиста, это было в те времена, когда он играл за киевское "Динамо".

"Самый большой штраф в карьере - 50 тысяч долларов, и это было по делу. Суркис провел воспитательную работу.

Это было давно, когда мне было 23-24 года. Я пошел в ночной клуб, а у нас было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Об этом вся Украина знает.

Я думал, что никто ничего не узнает, а я спокойно погуляю. У меня был такой возраст, что мне хотелось гулять.

А на следующий день позвонили на базу, сообщили, что со мной хочет поговорить президент. Я взял трубку, а он говорит: "Погулял?". Я ответил: "Да", на что он сказал: "Штраф столько-то". Это немного отбило желание гулять.

Часто Игорь Михайлович прощал штрафы, и мне тоже, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", - рассказал Ярмоленко в интервью Вацко Live.

Фото FootBoom

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (510)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]