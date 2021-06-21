Ярмоленко назвал сумму самого большого штрафа в карьере

Футболист погулял в ночном клубе, и за это в "Динамо" его оштрафовали.

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе в карьере и за что он его получил.

По словам футболиста, это было в те времена, когда он играл за киевское "Динамо".

"Самый большой штраф в карьере - 50 тысяч долларов, и это было по делу. Суркис провел воспитательную работу.

Это было давно, когда мне было 23-24 года. Я пошел в ночной клуб, а у нас было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Об этом вся Украина знает.

Я думал, что никто ничего не узнает, а я спокойно погуляю. У меня был такой возраст, что мне хотелось гулять.

А на следующий день позвонили на базу, сообщили, что со мной хочет поговорить президент. Я взял трубку, а он говорит: "Погулял?". Я ответил: "Да", на что он сказал: "Штраф столько-то". Это немного отбило желание гулять.

Часто Игорь Михайлович прощал штрафы, и мне тоже, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", - рассказал Ярмоленко в интервью Вацко Live.

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