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Ученые назвали простой способ профилактики диабета

  5   0 21.06.2021, 01:07 | Новости, Общество
Ученые назвали простой способ профилактики диабета

Результаты последних исследований.

Сахарный диабет - тяжелое заболевание эндокринной системы, опасное своими осложнениями. К сожалению, в последние годы пациентов, страдающих этим недугом, становится все больше и больше. Но есть и хорошая новость. Употребляя всего два фрукта в день можно предотвратить развитие болезни, передает joinfo.com.

Фрукты заслуженно считаются одним из самых полезных продуктов для организма человека. Поэтому, их рекомендуется употреблять каждый день. К тому же они могут помочь в профилактике сахарного диабета. К такому выводу совсем недавно пришли австралийские ученые.

О чем говорят результаты исследования?

Исследователи говорят, что риск развития диабета 2 типа можно снизить, если съедать по два фрукта в день. По их мнению, у людей, которые потребляют свежие фрукты, снижается уровень глюкозы в крови, и вместе с тем организм не производит такого большого количества инсулина, что в итоге снижает риск диабета.

Однако, сразу следует отметить, что речь идет исключительно о свежих фруктах, а свежевыжатый сок такими же полезными свойствами не обладает.

Исследователям из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии в результате эксперимента удалось установить, что все его участники, которые ели два фрукта в день, имели на 36% меньше шансов заболеть сахарным диабетом 2 типа.

«Мы обнаружили связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину, предполагая, что организм людей, которые едят больше фруктов, производит меньше инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови»,- говорит Никола Бондонно, врач и автор исследования.

По словам доктора, это очень важно, потому что повешение уровня инсулина может повредить кровеносные сосуды, что имеет отношение не только к диабету, но также к гипертонии, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для этого исследования были проанализированы данные за пятилетний период 7675 австралийцев, которые участвовали в эксперименте. Ученые сообщили, что добровольцы, которые потребляли больше фруктов, имели отличные результаты с точки зрения толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину.

По сравнению с теми, кто потреблял мало фруктов или не ел их вовсе, те, у кого в рационе питания они присутствовали регулярно в умеренных количествах, имели более низкий риск развития диабета после пяти лет исследования.

Фрукты - идеальный выбор для снижения риска диабета благодаря содержанию в них натуральной клетчатки и сахара. Сухофрукты и сок - более концентрированные источники сахара, поэтому важно существенно ограничивать их потребление. Вместе с тем натуральный свежевыжатый сок намного полезнее промышленного, так как содержит витамины, минералы и другие микроэлементы.

 

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