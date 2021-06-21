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Лапорта: "Барселона" сейчас хуже, чем я ожидал

  9   0 21.06.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Лапорта: "Барселона" сейчас хуже, чем я ожидал

Лапорта признал, что некоторые контракты тянут клуб вниз.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался на тему состояния и стабильности клуба.

"Клуб хуже, чем я ожидал, даже несмотря на то, что о проблемах я знал заранее. Все будет объяснено, потому что иначе мы были бы сообщниками. Всякого рода детали всегда появляются в контрактах.

Когда я говорю, что клуб еще хуже, чем я ожидал, это потому, что есть некоторые контракты, которые во многом тянут нас вниз", - цитирует Лапорту Sport.es.

Лапорт отметил, что собирается создать конкурентоспособную команду. Этим летом клуб уже пополнили четыре футболиста - Эрик Гарсия, Кун Агуэро, Эмерсон и Мемфис Депай. Не исключаются еще подписания.

Президент "Барселона" намерен найти общий язык с тренером Роналдом Куманом и в частности для этих целей был приглашен в клуб Хорди Кройф, который может помочь в разведывательном отделе, помочь техническому секретарю или помочь говорить с тренером. "Они друзья, говорят на одном языке и знают футбол. намного больше, чем мы", - считает Лапорт.

Фото ФК Барселона

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