Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

23:08

Две американки изысканно отомстили мужчине за измену и прославились в СМИ

22:03

Саммит Байдена с Путиным лишь заставил США выглядеть слабее — New York Post

21:10

Зеленский открыл для всех желающих Конча-Заспу и парк "Залесье" под Киевом

20:04

Бунт против Coca-Cola: итальянский футболист повторил жест Роналду

19:05

В Іспанії винесли вирок чоловіку, який убив та з'їв власну матір

18:03

Байден-Путин: Долларовый авианосец и правило "4 не" – Александр Кочетков

17:01

Ученые выяснили, сколько пациентов страдают от постковидного синдрома

16:18

Пляжний футбол: збірна України розпочала Євролігу-2021 перемогою над Німеччиною в екстра-таймі

15:59

Ні зради, ні перемоги. Геополітична шахова партія між США та РФ тільки починається – Віктор Таран

15:08

В Индии обнаружена новая грибковая болезнь – "зеленая плесень"

14:04

Рефат Чубаров: "Чому розлютився Путін та показилися депутати Державної думи Росії?"

13:01

Степова: В ОРДЛО паника и тревожное состояние, есть потери

12:03

Немецкая вакцина против коронавируса CureVac провалилась на испытаниях

11:01

Лилия Шевцова: Пока неясно, насколько этот саммит поможет России и США сблизить свои представления о "линии Мажино", но позитив есть

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Две американки изысканно отомстили мужчине за измену и прославились в СМИ

  9   0 17.06.2021, 23:08 | Новости, Общество
Две американки изысканно отомстили мужчине за измену и прославились в СМИ

Благодаря тщательно продуманному плану мести новость о девушках облетела многие СМИ.

Две американки - инженер Кристен Бишоп и менеджер по продажам Софи Миллер - узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они эффектно отомстили ему за обман.

Девушки бросили общего возлюбленного в аэропорту Стамбула, а сами провели вместе отпуск в Турции.

Об этом сообщает Fox News, информирует UAINFO.org.

Кристен Бишоп начала встречаться с Адамом в августе 2020 года. Отношения у пары были серьезными, они запланировали совместный отпуск в Турции. Но за пару дней до поездки девушка получила голосовое сообщение от Софи Миллер. Последняя рассказала, что тоже встречается с Адамом.

После того как выяснилось, что все рассказанное Миллер - правда, девушки сплотились и разработали план мести.

Они решили разоблачить изменника в Стамбуле (вылетели туда разными рейсами), где Адам и Кристен планировали провести романтические выходные.

Когда самолет приземлился в Турции, в аэропорту к Адаму и Кристен подошла Софи, они показали изменщику фотодоказательства его предательства. Девушки бросили обманщика в зале прилета, а сами отправились на отдых вместе.

По словам Бишоп, они прекрасно провели время с Софи и сразу же нашли общий язык, несмотря на такие обстоятельства знакомства. Теперь они регулярно общаются и, по сути, стали настоящими подругами.

Перевод – УНИАН

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (383)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]