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Саммит Байдена с Путиным лишь заставил США выглядеть слабее — New York Post

  108   0 17.06.2021, 22:03 | Новости, Политика
Саммит Байдена с Путиным лишь заставил США выглядеть слабее — New York Post

Президент Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после их первого саммита в среду, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский авторитарный правитель.

Такое мнение выразила редакция New York Post, информирует UAINFO.org.

Буквально за день до этого у гавайского побережья российский флот провел военные учения в масштабах, невиданных со времен холодной войны. Эта провокация не стоила Путину ничего: саммит завершился тем, что Байден назвал тон встречи «позитивным», а Путин заявил, что «не было никакой враждебности.

Да, Байден утверждал, что сделал Путину выговор за покушение на критика Алексея Навального и заключение в тюрьму двух американцев. И, по его словам, упрекнул Путина за то, что тот позволил хакерам подорвать американские нефтяные поставки с российской территории. Однако Байден настаивал на том, что он не озвучивал «никаких угроз».

Он передал Путину список из 16 критически важных элементов инфраструктуры, атаки на которые должны быть запрещены. Значит ли это тогда, что его вполне устраивает, если Россия или преступники, действующие оттуда, будут наносить удары по чему-либо еще?

Байден также сказал Путину, что вмешательство России в выборы в других странах «снижает» ее авторитет. Однако Россия не собирается менять свое плохое поведение в надежде понравиться.

Между тем Путин почти час отвечал на вопросы, оборачивая их против Америки. Когда американский репортер спросил о его запрете организации Навального, он указал на бунт в Капитолии 6 января и сказал, что «мы не хотим, чтобы это произошло у нас».

Байден начал свой разговор с журналистами, признав, что его сотрудники, как обычно, дали ему список тех репортеров, которых он вызовет.

Позже он набросился на Кейтлан Коллинз из CNN, когда та выкрикнула: «Почему вы так уверены, что [Путин] изменит свое поведение?»

«Я не уверен, что он изменит свое поведение! Что за черт? Что вы все время делаете?» — возмутился Байден.

Посмотрим правде в глаза: день не был удачным ни для Байдена, ни для Америки. Путин, по сути, высмеивал своего коллегу и Соединенные Штаты, в то время как Байден выглядел слабым и рассеянным.

Возможно, Америка выглядела бы сильнее, если бы никакого саммита не было бы вообще.

Перевод – Экономика от Пророка

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