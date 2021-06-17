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Зеленский открыл для всех желающих Конча-Заспу и парк "Залесье" под Киевом

  7   0 17.06.2021, 21:10 | Новости, Общество
Зеленский открыл для всех желающих Конча-Заспу и парк "Залесье" под Киевом

Территория полуострова Бирючий, парка "Залесье" под Киевом и территория "Конча-Заспы" становятся открытыми для всех желающих.

Об этом информирует UAINFO.org. со ссылкой на Facebook заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Отметим, что полуостров Бирючий, парк "Залесье" под Киевом и территория "Конча-Заспы" находятся на балансе Государственного управления делами и сейчас доступ туда ограничен.

"Мы открываем доступ для всех желающих на территорию полуострова Бирючий, в парк "Залесье" под Киевом и на территорию "Конча-Заспы". Десятилетиями эти замечательные места были закрыты для обычных людей, попасть туда могли только избранные. Для главы государства Владимира Зеленского важно, чтобы попасть туда, отдыхать там, свободно проводить время могли все желающие", — написал Тимошенко.

По его словам, доступ к полуострову Бирючьему уже открыт. Он известен как летняя резиденция президента.

По сути, это экопарк на берегу моря. В этом году там начинают обустраивать туристические маршруты и инфраструктуру. В том числе летние дома, которые сможет арендовать любой.

"Там замечательная природа, много животных. Все это отныне будет доступно не только для "власть имущих", — написал Тимошенко.

Национальный природный парк "Залесье" — огромный лесной комплекс под Киевом, который находится на балансе ГУД.

"Еще с советских времен было принято никого, кроме избранных, туда не пускать. "Залесье" мы уже открыли. Это всего 20-30 минут от Киева. Недавно сам гулял там с семьей — и удивительно, что возле столицы есть такое место. Там много оленей, зубров, других животных, которых можно увидеть, просто идя по лесу", — отметил он.

Сейчас, по словам чиновника, власть работает над закреплением юридического статуса "Залесья" как Национального природного парка.

Территорию планируют разделить на несколько кластеров, чтобы в одном из них построить гостиницы, где смогут останавливаться все желающие.

В то же время Тимошенко подчеркнул, что заезжать в "Залесье" можно уже.

"Ну и "Конча-Заспа". По поручению Президента сейчас идет аудит всех договоров по домам, которые там расположены. Уже известно, что в прошлом некоторые чиновники заключали довольно сомнительные договоры, строили там дома и продолжают в них жить." Конча-Заспа" - еще ближе к Киеву, чем "Залесье". По сути, 5 минут от города", — написал он.

Заместитель председателя ОПУ отметил, что, как только завершится аудит, территорию "Конча-Заспы" обустроят для отдыха и доступа всех желающих.

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