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Пляжний футбол: збірна України розпочала Євролігу-2021 перемогою над Німеччиною в екстра-таймі

  8   0 17.06.2021, 16:18 | Новости, Спорт
Пляжний футбол: збірна України розпочала Євролігу-2021 перемогою над Німеччиною в екстра-таймі

Збірна України у матчі відкритті Євроліги 2021 здобула вкрай важку перемогу над Німеччиною, забивши за 20 секунд до завершення екстра-тайму - 3:2!

Наші розпочали потужно, і вже на третій хвилині гри вийшли вперед. Навіс з кутового виконав Олександр Корнійчук, а Олег Зборовський головою переправив м'яч у ворота німців, 1:0. До і під час матчу йшов дощ, тож пісок був дуже важким - швидкості та комбінаційна гра не проходили, повідомляє Асоціація пляжного футболу України, інформує UAINFO.org

А на початку другої дванадцятихвилинки Німеччина зрівняла рахунок. Суперники також скористалися розіграшем кутового, після якого Свен Корнер бісіклетою влучив у ворота Володимира Гладченка, 1:1. Після цього німці могли забити ще, але Метльцер пробив із забійної позиції в стійку. Українці відповіли могутнім ударом Гладченка в хрестовину.

У третьому таймі каркас воріт зіграв вже на користь України. Після дальнього штрафного від Бірманна м'яч влучив у поперечину, і опустився прямо в руки Нерушу. 

За дві з половиною хвилини до завершення основного часу той-таки Корнер в оточенні трьох наших гравців таки зумів пробити у дев'ятку воріт Неруша - 1:2, але наші з розводу відповіли. Пачев пробив у стінку, м'яч відскочив до Пашко, і Андрій влучив у ворота - 2:2!

На останній хвилині арбітри придумали штрафний у наші ворота, але Неруш потягнув удар з центральної лінії. 

В екстра-таймі дальнім штрафним запам'ятався Роман Пачев, проте кіпер Тіло Мюллінг впорався з ударом. А ось за двадцять секунд до серії пенальті наші таки вирвали перемогу - Андрій Пашко прекрасним ударом зі штрафного влучив у нижній правий кут Мюллінга!

Євро Біч Соккер ліга 2021.

Відбірний етап, Назаре (Португалія)

1 тур. 17/06/2021

Україна - Німеччина - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 екстра-тайм)

Голи: Зборовський (3), Пашко (34, 39) - Бірманн (15), Корнер (34)

3:2 - важка перемога хлопців Миколи Костенка на старті Євроліги, які набрали 2 очки після 1-го туру. У п'ятницю о 13:15 граємо проти Азербайджану.  

Герой поєдинку Андрій Пашко та Ярослав Заворотний переказують привіт з Назаре:

 

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