Нітрати зашкалюють: чи безпечно купувати сезонні овочі в Києві

У Києві, як і в усій країні високий сезон перших овочів і фруктів. Усі вже поспішають купити полуницю, черешні, вишні, а господині ще й хочуть приготувати молоду картоплю. Однак не завжди перші ласощі сезону безпечні для людини, адже в них можуть у підвищеній кількості міститися нітрати, які несуть загрозу нашому здоров'ю.

Кореспонденти OBOZREVATEL "озброїлися" нітрат-тестером і вирушили вивчати перші літні ягоди та овочі, яких у надлишку не тільки в магазинах і на ринках, але й на численних розкладках по всьому Києву. Результати інспекції не надто втішні.

Супермаркети

Для "інспекції" ми обрали район біля станції метро "Лівобережна"- тут кілька великих супермаркетів, ринок і досить багато розкладок, де торгують селяни або приїжджі.

В одному із супермаркетів за допомогою нітрат-тестера вдалося виміряти рівень нітратів у молодій картоплі, капусті, помідорах - тут вони не перевищують норму. Те ж саме стосується і полуниці - всі показники в нормі.

А ось у супермаркеті через дорогу "зашкалювали" нітрати в огірках. Як нам вдалося з'ясувати, це овочі, вирощені в теплиці. Втім, інші овочі та ягоди відповідали всім нормам.

Ринок

На ринку "Лівобережний" продавці неохоче погоджувалися на пропозицію виміряти рівень нітратів у сезонних овочах і ягодах.

"Ідіть до тих, хто на розкладці стоїть. Вони нічого не платять - стоять он під ринком. А ми кожен день здаємо свою продукцію на аналіз, тож ваші вимірювання нам не потрібні", - обурилася одна з продавців.

Місцеві торговці говорили, що їхня продукція не привізна, а вся з городів. А ось полуницю везуть з Мелітополя та Ізмаїла, і відзначали, мовляв, усі люди задоволені й скарг на якість купленого вони не отримували.

Все ж ми виміряли кілька лотків із черешнями та полуницею. Всі показники були в нормі, а ось на одній із точок "зашкалювала" молода картопля. Власник заперечив, що показники тестера неправильні та що свою картоплю він нічим не обробляв.

Загалом купувати сезонні овочі на ринках безпечно. Але потрібно обов'язково цікавитися їхнім походженням і наявністю всіляких дозвільних документів і результатів досліджень.

Розкладки

Купуючи сезонні овочі й фрукти на торгових точках поза ринками, завжди потрібно думати про наслідки. Адже здебільшого продавці не мають жодних дозволів на торгівлю. Тож не дивно, що рівень небезпечних речовин тутешніх товарів перевищує всі норми.

Кореспонденти OBOZREVATEL вивчили чотири розкладки, й усюди один результат - рівень нітратів вищий від норми у 2-3 рази! А на одній із точок наш прилад показав, що ягоди взагалі не можна вживати.

Реакція продавців на розкладках різна. Одні не вірять показникам нітрат-тестера, інші визнають, що обробляли ягоди або овочі різноманітними пестицидами, через що може бути загроза здоров'ю людей. Одна жінка ледь не розплакалася, коли дізналася, що рівень нітратів в її полуниці дуже небезпечний для людини.

А деякі торговці взагалі відмовлялися, щоб їхню продукцію перевіряли на рівень небезпечних речовин. Вони хамили кореспондентам OBOZREVATEL і заявляли, що їм ніякі журналісти й держслужби не страшні через те, що урожай "продавати потрібно", бо пропаде.

Хто винен і що робити?

Експерти радять бути дуже уважними й вимагати відповідні документи як у супермаркетах, так і на ринках.

"Сумлінні продавці віддають свій товар на дослідження. В лабораторії зразки особливим способом вивчають, додають реагенти й вивчають вміст шкідливих речовин спеціальними приладами. Якщо все в нормі, продавцеві видають висновок, яким дозволяють реалізацію продуктів", - розповів експерт.

Цей документ покупець має право вимагати на ринку, але на практиці мало хто цим цікавляться.

Також фахівці радять купувати нітрат-тестери, особливо людям, у яких є маленькі діти, оскільки вони найбільш схильні до отруєнь або хвороб у разі вживання їжі з високою концентрацією нітратів.

OBOZREVATEL