Бабченко: Не валяйте дурака, вакцинируйтесь. При первой возможности. Чем угодно из одобренного

Я уж и ждать перестал, а тут раз - и дошла очередь до всяких там понаехавших иностранцев. Вмазали нас пфайзером. Говорят, после второй дозы дадут паспорт вакцинации. Вдвойне радость. У меня будет хоть какой-то паспорт! Как-никак, а всё тугамент. Почувствуй себя человеком с эмбрионом гражданских прав.

Об этом в своем Facebook пишет журналист Аркадий Бабченко, информирует UAINFO.org.

Дополнительно за пять тугриков предлагали 6G, но я взял стандарт, пятерочку. Очень удобно. Вышел на улицу, чип сразу нашел спутник и автоматически подключился к Старлинк. Позвонил Илон, поздравил. Мне, говорит, сообщение на внутреннее ухо пришло: "Бабченко теперь в Старлинк". Молодец, Аркан, хорошо, что приехал.

Из остальных опций: тепловизионное видение в правом глазу, телескопическая пиписька - вот теперь можно и в Голливуд! - сразу записали в НАТО и Нацгвардию, рассосались камни, шлаки, почки и штырь в ноге. Правда, пришлось сдать кровь сатане и записаться в трансгендеры. Но это побочка.

В общем, всем рекомендую. Очень удобно.

А, главное, есть больше не хочется. И спать. И вообще ничего.

Я ж сейчас на Марсе. Из меня робота сделали, посадили в "Теслу" и зафигачили на Красную планету.

Персеверанс. Может, слышали? Ну, вот. Это я. А добрый вертолетик Индженьюити - это Олечка.

Летает все вокруг, жужжит что-то, селфится постоянно.

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А, не, говорит вон, что она - злой ударненький вертолетик. Пятого поколения. Со встроенной гипрезвуковой скалкой.

Как бы там ни было, работой я обеспечен до конца жизни. До конца жизни батареек. Еще лет десять примерно.

Ладно, пойду бурить. Тут тоже жизнь искать надо. Вакцинировать её будем.

А если серьезно... Умные люди говорят, что третья волна, которая уже началась и уже шагает по миру, будет самая адовая. Британский штамм, который на пятьдесят процентов заразнее и смертоноснее обычного изначального ковида, рука об руку пройдется по планете с индийским штаммом, который на пятьдесят процентов заразнее и смертоноснее британского - и прочешет популяцию, как расческой.

И тут еще раз самое время вспомнить об информационном терроризме. Когда полтора года людей пугали, клевали им мозги, вводили абсолютно безумные, бредовые запреты, дикие штрафы, ловили на пляжах спецназом, отстреливали сетками тех, кто пошел в магазин дальше, чем за километр от дома, пели на балконах и с утра до ночи крутили ужастики про переполненные морги, про трупы на улицах, про "люди падают прямо в метро".

И докрутились. Люди испугались, вжались в угол и начали ждать апокалипсиса. Но, как Дед писал еще семь лет назад, в состоянии истерики нацию можно держать примерно полгода. И через полгода - год люди, не видя всех обещанных ужасов, просто забили.

На всё. На маски, на дистанции, на ограничения, на штрафы.

Не может человек годами ждать апокалипсиса и каждый божий день готовиться к нему на полном серьезе, с комплектом ОЗК и полной дегазацией помещения. Тем более, если его все нет и нет.

И сработал обратный процесс. Два года назад политики, потакая страху общества, посеянному в нем войной кликбейтов СМИ, ввели все самые жуткие ограничения. Потому что общество жаждало именно этого.

Теперь политики, потакая усталости общества, его недовольством ограничениями, падением бизнеса, отменой хлеба и зрелищ, все ограничения сняли.

И люди, как застоявшиеся лошади, ломанули по всему миру хоть куда.

Хоть в Занзибар, хоть на Мадагаскар.

Еще раз - ваша конкретная жизнь не волнует никого. Ни у кого не стоит такой задачи - сохранить вашу конкретную жизнь.

Стоит задача не допустить коллапса медицины, тем самым не допустить обрушения рейтингов, тем самым не потерять место.

А о вашей конкретной жизни должен заботиться только один человек. Конкретно и только вы.

В общем, два года занимались какой-то хернёй с выловом шашлычников, а когда действительно пришло время действовать - все уже устали от войны зачеркнуто, от эпидемии и ограничений.

Ученые говорят: все, что было до - тренировочный уровень. Настоящий квест начнется только сейчас. Этим летом.

Что надо сделать, когда в двух противоположных концах планеты выявлены два штамма, один вдвое заразнее другого?

Правильно. Надо привезти представителей населения всей Земли - каждой страны - в одну точку, кинуть им там ногомяч на арене, как следует перемешать на трибунах - и развести обратно по своим странам.

В Питере пишут, что пдц уже начался. Триггером послужил экономический форум. Сейчас люди из него разъехались по своим странам, инкубировали в себе новый штамм, и с ним, любимым, вызревшим лицехватом, разъехались заново по всем миру болеть за футбол.

Очереди из скорых, новопостроенные центры забиты, течение болезни намного тяжелее, возраст намного моложе - все, как в лучшие времена.

Что надо сделать?

На выстоявшейся закваске форума провести чемпионат Европы по футболу.

Чтобы уж наверняка. Ну, а как без игры в мячик-то. Зрелища на арене - это еще со времен гладиаторов святое.

За ценой не постоим.

Кстати, о цене. Знакомые полетели в Италию. ПЦР тест на семью из четырех человек - двести евро. И обратно - двести. Итого - четыре сотни только на бумажки, которые действуют сорок восемь часов. Неплохо так. Очень неплохо.

Про миллиарды на трансляции Евровидения и УЕФА я уж молчу.

Ваша конкретная жизнь - ваша и только ваша забота.

Про шведскую модель копья ломать уже бесполезно. Кстати, шведская модель - это не забить на всё болт, как почему-то считает девяносто пять процентов пользователей соцсетей. Шведская модель заключается в том, что правительство исходит из одной строчки: "Мы считаем свое население разумным". Ну, то есть, мы исходим из того, что дееспособный швед не будет совать пальцы в розетку. Пускать слюни на электрорельсы. Лезть в задницу спящего медведя. Пить из городской канализации. Или целоваться в десна с носителем ковида.

И мы выпускаем рекомендации. Которые заключаются в том, что никто лучше тебя не знает, каково состояние твоего здоровья и именно ты, исходя из этих своих знаний, способен определить наиболее оптимальную для себя степень защиты. Если тебе шестьдесят плюс и у тебя хронические болезни - тебе надо защищаться максимально. Если тебе двадцать плюс и ты здоров как бык - то лучше тебе переболеть сейчас и начать вырабатывать иммунитет для тех, кому шестьдесят плюс. А если тебе сорок, тебе не мешало бы надеть маску и пойти к стареньким соседям носить им продукты - пусть сидят дома и никуда не выходят.

То есть - вы не идиоты, мы в вас верим, поэтому вот вам оптимальные рекомендации на данный момент. А мы, в свою очередь, будем минимально ограничивать ваш бизнес и не вводить идиотских штрафов. И собачку из Уханя ни*ера не повезем.

Те пять тысяч смертей по сравнению с Норвегией, про которые вы мне сейчас будете писать в комментах - оказалось, что если закрыть дома престарелых, но при этом продолжать пускать в них работников с улицы, потому что запереть медсестер, которые на восемьдесят процентов мигранты, в этом же доме престарелых на две недели с ними на карантин, это жуткое нарушение прав цветных - то это, оказывается, не закрыть дома престарелых. Какая неожиданность.

Этот косяк признан, понят, осмыслен, обработан, и выводы сделаны.

Ну, это так. Отступление очень вкратце. Иначе пост на сто страниц будет.

А и так уже дофига портянка получается.

Ладно, раз уж к слову пришлось - просто, чтоб вы понимали масштабы. Когда начали сравнивать с испанкой. Так вот, на пике - а пиковой в тот раз была вторая волна - в Нью-Йорке от испанки умирало до тысячи человек в день. Население Нью-Йорка тогда составляло четыре миллиона человек.

То есть, если бы ковид был такой же заразный и смертоносный, как испанка, то те тридцать тысяч смертей, которые мы имеем во всей сорокамилионной Украине за два года - умерли бы только в одном Киеве и только за один месяц.

Это без всякой задней мысли, просто чтобы реально оценивать события.

Два года назад, когда начали говорить о локдаунах и закрытии границ, я вообще, в принципе, не мог понять, о чем идет речь. Закрыть страну можно было в пятнадцатом веке. Когда раз в полторы тысячи лет приплывал Колумб с того берега океана, раз в пять лет приходил караван верблюдов из Китая и несколько десятков раз в год приходили корабли купцов из Ост-Индии.

Когда на Земле вообще жило полтора миллиарда человек и 99,999 процентов из них никогда не видели ничего, кроме своей деревни. Они рождались на гектаре своего поля, всю жизнь на нем работали, и умирали на нем же, пяток раз за жизнь побывав на ярмарке в городе.

И то не очень получалось. О чем нам намекает Черная Чума.

Но как можно закрыть страну в двадцать первом веке?

Когда одних контейнеровозов сейчас больше, чем всего населения Европы тогда? И остановить эту логистику невозможно? В принципе невозможно. Нет, ну можно, конечно, но для этого нужна ядерная война. А даже падение Юкатанского метеорита - уже не остановит.

Вы можете показательно не пустить в порт на ружейный выстрел этот несчастный круизный лайнер, как его там, я уж забыл, и потом всем миром с ужасом читать сводки, как в пятнадцатой каюте заболели еще четверо туристов - но остановить грузопоток в этом же самом порту вы уже не сможете.

Сухогрузы все равно будут приходить. И разгружаться на соседнем причале.

Невозможно теперь взять и заморозить ВСЮ логистику в мире, этом невероятном муравейнике.

Корабли, самолеты, фуры, поезда. Металл, руда, сталь, зерно. Да просто нефть, в конце концов. Просто танкеры хотя бы.

О чем вы?

И то, что все это все равно расползется по всему миру неизбежно, как ни затыкай дыры - ну, не знаю. Лично я с самого начала не мог понять, как они собираются это остановить.

А, значит, нужно принимать какие-то другие меры, чем ловить собачников с таксой на сто метров дальше от дома, чем проведена красная черта, и проводить расследование, его ли это такса, или взял у соседа погонять.

Какие именно меры? Не знаю. Я не ВОЗ. Их нужно спрашивать.

Я вот не знаю, хорошую стратегию придумали те же шведы, или нет, но она - единственная, которая хотя бы лежала в плоскости логики и когнитивного мышления реального мира.

Что теперь? Да ровно все то же, что и раньше. Мы исходим из того, что вы разумные (с). Не ходите в места скопления людей. Воздержитесь от поездок. Это не самое тяжелое. Поверьте. Я вот то в бункере, без документов в бежденстве уже четвертый год сижу, мне вообще некуда ходить и ездить - и я так думаю, что в данном случае это мое преимущество.

Носите маску. Держите дистанцию. Заботьтесь о своих стариках. И о тех стариках, которые рядом.

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Следите за здоровьем.

Какая картинка у вас всплывает в голове первой при фразе "итальянские пенсионеры"? У меня вот - толстый дядечка, наслаждающийся жизнью на побережье на солнце.

Какая картинка всплывает у вас в голове при слове "шведские пенсионеры"? Сухощавая парочка в спортивных костюмах с лыжными палками в горах.

Если восемьдесят лет начинать день с фокаччи с лимончеллой, обедать пастой с вином и лимончеллой и заканчивать день пиццей с кьянти и лимончеллой, то шансы умереть не только от нового штамма вируса, от которого у твоего организма нет иммунитета, но и от летней жары в плюс тридцать - повышаются кратно.

Как по мне, то первая волна была скорее социальной.

И вакцинируйтесь. При первой возможности. Чем угодно из одобренного.

Говорят, что вакцины от новых штаммов уже не очень спасают, и заражение все равно происходит, и даже в тяжелой форме, но лучше два месяца в постели с температурой, чем окончательно и на кладбище.

Чип и телескопическая пиписька, опять же.

В общем, не валяйте дурака.

Ваш вакцинированный дед.

ЗЫ: Из обещанной побочки - у меня в теле какая-то жуткая сонливость образовалась. И небольшая слабость. Пять вечера, а я всё проснуться не могу. Так что постов пару дней, наверное, не будет. Соррян.

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Аркадий БАБЧЕНКО