Депутатов Рады будут вакцинировать препаратом Pfizer. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты, которые желают вакцинироваться от коронавируса, смогут получить прививку препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эта вакцина считается одной из лучших в мире.

Приглашение, которое пришло нардепам от аппарата Верховной Рады, опубликовал в Telegram политтехнолог Тарас Березовец.

В нем отмечается, что вакцинация будет проходить с 15 по 18 июня в кабинете №52 по предварительно предоставленным спискам.

Также для депутатов составили отдельный график, чтобы они не стояли в очереди. При себе парламентариям нужно иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Обозреватель