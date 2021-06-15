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Назначение главы Нафтогаза следует отменить – НАПК

  24   0 15.06.2021, 16:02 | Новости, Политика
Назначение главы Нафтогаза следует отменить – НАПК

Распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК Нафтогаз Украины и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Об этом говорится в предписании главы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова, пишет Корреспондент.

"С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины О предотвращении коррупции предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения", - говорится в сообщении.

Это положение закона было нарушено при назначении Юрия Витренко на должность, поскольку во время исполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года он принимал участие в подготовке решений относительно деятельности Нафтогаза.

Предписание НАПК является незаконным, а его выводы свидетельствуют о типичном примере "выборочного правосудия" и предвзятого отношения. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

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