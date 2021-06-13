Названы симптомы и способы лечения острого отравления

Это очень опасное состояние.

Постепенно приближается сезон отпусков, а вместе с ним и увеличение случаев кишечных инфекций и отравлений. Даже учитывая то, что большинство из нас выработали привычку мыть руки с мылом в связи с коронавирусной инфекцией, однако соблазн попробовать немытые яблоко или клубнику всегда присутствует, передает itmed.org.

Пищевое отравление - это патологическое состояние, для кого характерно поражение желудочно-кишечного тракта, вызванной действием вирусов или бактериями.

Причины развития пищевого отравления заключаются в попадании в наш организм возбудителей инфекционной или неинфекционной природы. Попадая в желудок они начинают продуцировать токсины, и вызывают следующий ряд неприятных симптомов. Путь попадания происходит чаще всего через грязные руки, немытые продукты питания или при окончании их срока годности.

Симптомы пищевого отравления

1. Появление болевых ощущений острого характера в области правого подреберья или кишечника.

2. Тошнота и многократная рвота.

3. Метеоризм.

4. Ускоренное сердцебиение и снижение артериального давления.

5. Нарушение процесса опорожнения (диарея).

Дополнительно могут возникать жалобы на головную боль и озноб, покрытие голодным липким потом, повышение температуры, слабость.

Для пищевого отравления характерен короткий инкубационный период (до нескольких часов) и стремительное развитие.

Немедленного обращения в больницу требуют особенно беременные, дети, люди пожилого возраста!

Также беспокойство должно вызывать внезапное повышение температуры тела, диарея более 10 раз в сутки, стул с примесью крови, связь отравления с употреблением грибов или определенных видов растений.

Тактика

До приезда скорой необходимо быть осведомленным в предоставлении самостоятельной помощи, которая будет заключаться в следующих действиях:

1. При развитии отравления с отсутствием рвоты, необходимо ее вызвать предварительно выпив много жидкости (чистая вода), с целью очистки содержимого желудка, что и вызвало интоксикацию организма.

2. Принять сорбент.

3. При возможности сделать очистительную клизму или выпить слабительное (при отсутствии диареи).

Важно понимать, что при ухудшении самочувствия не стоит медлить с обращением к врачу!

Врачи отмечают, что в домашних условиях не стоит самостоятельно назначать себе противорвотные или противодиарейные препараты, ведь эти состояния наоборот вызывают выведение токсинов из организма.

При тяжелом течении отравления, пациенту будет предоставляться лечение в условиях стационара. Чаще всего тактика лечения будет заключаться в проведении регидратационной терапии, назначении противодиарейных препаратов, пробиотиков и пребиотиков. Важно на начальном этапе придерживаться диеты, до момента нормализации кала.

Профилактика

К нашему организму возбудители опасных инфекций (сальмонеллез, ботулизм, дизентерия и др.) попадают с некачественными или испорченными пищевыми продуктами, через грязные руки, зараженную воду, в том числе и при купании в загрязненных водоемах, грязные предметы.

Поэтому важно соблюдать элементарные правила:

1. Мыть руки с мылом.

2. Избегайте «сомнительной» рыбной продукции (консервы, вяленая или копченая рыба).

3. Следите за сроком годности пищевых продуктов.

4. Тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой перед употреблением.

5. Покупайте продукты только в тех местах, где соблюдаются санитарные нормы.

И конечно, что при появлении признаков отравления, тем более при их стремительном нарастании обратитесь к врачу!