Новый Mercedes-AMG SL заметили во время дорожных тестов

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый кабриолет Mercedes-AMG SL, который будет продаваться как модель 2022 года выпуска.

Судя по всему, разработка нового Mercedes-AMG SL уже находится на финальной стадии и скоро состоится его официальная премьера.

Эта новинка получит элементы дизайна, характерные для всех моделей Mercedes-AMG. Радиаторная решетка окружена оптическими группами со светодиодной технологией и большими воздухозаборниками.

Сзади четыре выхлопные отверстия интегрированы с диффузором в бампер. Мягкую крышу можно будет открывать и закрывать во время движения при определенной скорости.

Какой двигатель получит этот кабриолет - пока не известно. Понятно, что он будет достаточно мощным, ведь речь идет про модель Mercedes-AMG.

В конструкции нового Mercedes-AMG SL широко используется алюминий и углеродное волокно, благодаря чему его вес снижен.

autonews.ua