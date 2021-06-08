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Михайло Цимбалюк: В Україні 170 тисяч дітей з інвалідністю, які потребують якісної реабілітації

  16   0 08.06.2021, 10:01 | Новости, Общество
Михайло Цимбалюк: В Україні 170 тисяч дітей з інвалідністю, які потребують якісної реабілітації

У Державному бюджеті на 2021 рік на реабілітацію дітей з інвалідністю передбачено 130 мільйонів гривень. Це дасть можливість надати реабілітаційні послуги  лише для 7 тисяч таких дітей.

Про це під час прямого ефіру YouTube-проєкту "Розділ F" заявив народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, повідомляє Асоціація "Child.ua", інформує UAINFO.org.

Політик зазначив, що саме задля того, щоб діти з інвалідністю (їх в Україні приблизно 170 тисяч) отримали належну реабілітацію, народні депутати ВО "Батьківщина" разом із лідером партії Юлією Тимошенко зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до додатка №3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю (№5579).

Цим законопроєктом передбачено збільшення видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю на 2021 рік на 418 мільйонів гривень. Депутати пропонують необхідні кошти перенаправити з Резервного фонду.

UAINFO

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