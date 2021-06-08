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Україна не змогла ефективно використати транзит вуглеводнів із Росії до ЄС як свій найбільший козир, – експерт

  9   0 08.06.2021, 09:00 | Новости, Политика
Україна не змогла ефективно використати транзит вуглеводнів із Росії до ЄС як свій найбільший козир, – експерт

З будівництвом "Північного потоку-2" та інших транзитних магістралей Україна втратила роль транзитної країни-монополіста, що мала з часів СРСР. Проте за цей час Україна так і не змогла скористатись цим великим козирем на міжнародній арені.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Євген Добряк, експерт-міжнародник, передає UAINFO.org.

"Україна має визнати, що вона втратила транзитний потенціал, що мала з часів СРСР. Так, транзит вуглеводнів до Європи через Україну знизився на 38% - внаслідок будівництва "Турецького потоку", "Північного потоку-1" і згодом "Північного потоку-2", - сказав він.

За словами експерта, проєкт "Північний потік-2" буде завершений, адже "це є позицією США і предметом домовленостей женевських перемовин між Байденом і Путіним". 

"Залишилось побудувати 120 км магістралі. Крім Газпрому залучено велику кількість транснаціональних енергетичних корпорацій, які інвестували у проєкт чималі технічні ресурси та кошти", - зазначив він.

За словами Євгена Добряка, монополізація проходження вуглеводнів через територію України відігравала дестабілізуючу роль щодо Росії і ЄС, але Україна "не змогла використати адекватно великий козир на міжнародній арені". 

"Звісно, цілком правильно, що Російська Федерація диверсифікувала систему постачання газу до Європи, щоб уникнути потенційних газових воєн, що мали місце раніше", - завершив він.

UAINFO

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