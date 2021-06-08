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Байден провів телефонну розмову із Зеленським та запросив відвідати Білий дім

  10   0 08.06.2021, 00:10 | Новости, Политика
Байден провів телефонну розмову із Зеленським та запросив відвідати Білий дім

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

В ході розмови Байден заявив, що США підтримують суверенітет України і він має намір відстоювати його на зустрічі з Путіним.

Про це повідомив представник Білого дому Джейк Салліван на брифінгу, інформує UAINFO.org.

Американський лідер запевнив Зеленського, що має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

Також президент Сполучених Штатів Америки запросив президента України Володимира Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

Салліван сказав, що сьогодні президент Байден знаходився в Овальному кабінеті, коли проводив телефонну розмову з Зеленським.

"Це телефонна розмова, яку вони планували провести заздалегідь до подорожі президента Байдена до Європи, до зустрічі з президентом Путіним", - сказав Салліван.

Радник президента США зазначив, що Байден і Зеленський мали можливість провести ґрунтовну розмову про усі питання відносин між США і Україною.

"Він також сказав Зеленському, що з нетерпінням очікує вітати його у Білому домі, у Вашингтоні, цього літа після того, як він повернеться з Європи".

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