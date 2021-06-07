В 2021 году дебютирует электрический кроссовер Toyota bZ4x

Компания Toyota сообщила, что в 2021 году она официально представит свой новый электрический кроссовер Toyota bZ4x. В продаже он появится в начале 2022 года.

По своим размерам Toyota bZ4x будет таким же, как и Toyota RAV4. Серийная версия не должна сильно отличаться от своего концепта, который показали публике несколько месяцев назад.

Нужно отметить, что bZ4x разработан в сотрудничестве с Subaru на платформе e-TNGA. На этой платформе японцы планируют к 2025 году построить еще шесть электромобилей.

Силовая установка (ее разработали инженеры Subaru) состоит из двух электромоторов и литий-ионной батареи. К сожалению, японский автогигант пока не рассказал, какая мощность у этой электрической силовой установки.

Салон будет высокотехнологичным и просторным, с цифровой приборной панелью и широкоформатным дисплеем мультимедийной системы. Утверждается, что по комфорту салон этого кроссовера не уступит салону больших седанов.

Что же касается Subaru, то он тоже выпустит в 2022 году новый электрический кроссовер. Эта новинка будет называться Solterra.

autonews.ua

