Невролог рассказал, каким должно быть питание подростка для гармоничного развития

Необходимо полноценное питание.

Подростковый возраст человека - это испытание не только для родителей и окружения, но и для него самого. В период с 11 до 19 лет человеческий мозг совершает важный скачок в развитии. Очень важно, чтобы подросток получал нужные мозгу вещества из еды, передает 4mama.

О том, как нужно питаться подростку, чтобы обеспечить оптимальную работу его мозга, рассказывает наш эксперт - доктор медицинских наук, доктор-невролог, член Европейской Ассоциации неврологов (EAN), обладательница премии Жінка України в области медицины Екатерина Яценко.

В подростковом периоде мозг человека активно формирует новые нейронные связи, учится принимать самостоятельные решения (часто - эмоциональные), активно социализируется, развивает эмоциональную сферу, и еще формирует много функций, которые нужны будущему взрослому человеку.

Конечно, в этот период особенно важно, чтобы подросток получал нужные мозгу вещества из своего рациона питания.

Интересно, что мозг детей и подростков потребляет до 60% всей суточной энергии организма. Поэтому во время интенсивной умственной деятельности организму жизненно необходимо получать продукты, улучшающие его работу и работу мозга. Ведь пища, которую мы употребляем, самым прямым образом влияет на состояние нашего здоровья.

Чтобы мозг подростка получал все необходимое, добавляйте в рацион своего ребенка такие продукты:

Ягоды и фрукты

Клубника, ежевика, черника и малина - все эти ягоды богаты витаминами, а также содержат множество компонентов, которые полезны для улучшения памяти.

Яблоки, груши и абрикосы содержат железо, которое нужно мозгу для передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону.

В день достаточно съедать горсть ягод (тем более, что сейчас как раз начинается их сезон), а также около 300 граммов фруктов.

Орехи и семена

Орехи содержат жирные кислоты Омега-3, которые необходимы мозгу для его здоровой работы. А еще в них есть витамин Е, который защищает нервные клетки от повреждений. Кроме того, в орехах содержатся витамины А, В, а также лецитин (вещество, которое улучшает мозговую деятельность).

Достаточно съедать горсть орехов в день. К слову, их идеально использовать в качестве здорового перекуса.

Жирная рыба

Жирная рыба - еще один природный источник жирных кислот Омега-3. Интересно, что Омега-3, помимо плюсов, описанных в предыдущем пункте, также позитивно влияют на когнитивные способности человека, снижают риск развития депрессии, а также симптомы тревоги и синдрома дефицита внимания.

Рыба - идеальный продукт для здорового ужина.

Темный шоколад

Речь идет о шоколаде, в котором содержится более 70% какао. Черный шоколад богат флавоноидами , которые улучшают приток крови к мозгу. Кроме того, в шоколаде ест железо, магний, медь, которые дают человеку энергию и помогают справляться со стрессом.

Черный шоколад может стать отличным десертом, лучше - в первой половине дня.

Зеленый чай

О пользе зеленого чая написано уже много чего. Мы же сконцентрируемся на его полезном влиянии на работу мозга. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают мозг от свободных радикалов и сохраняют его здоровым на протяжении многих лет.

В частности, в зеленом чае есть аминокислота под названием L-тианин. Она улучшает сон, помогает человеку удерживать концентрацию внимания, а также повышает когнитивные способности.