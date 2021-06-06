Агент Реброва подтвердил интерес "Тоттенхэма" к тренеру

Украинский специалист имеет ряд предложений.

Сергей Ребров покинул пост главного тренера "Ференцвароша".

Агент украинского специалиста Шандор Варга рассказал о предложениях к Реброву. По словам функционера, Ребров может возглавить лондонский "Тоттенхэм".

"У меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень отлично проявляет себя в "Ференцвароше". Он бы действительно подошел "шпорам". Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это не утка".

Варга сообщил, что Ребров может вновь отправиться в Катар.

"Возможно, Сергей снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал, что пора уходить", - приводит слова агента csakfoci.hu.

Напомним, Ребров работал в "Ференцвароше" с лета 2018. За это время он успел трижды привести команду к победе в чемпионате Венгрии, а также вывести команду в Лигу чемпионов.

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