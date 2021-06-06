Осенью в продаже появится обновленный Toyota HiLux

Toyota объявила, что осенью текущего года в продаже появится обновленный пикап Toyota HiLux. Он получит несколько новых функций и технологий, а также, возможно, новую версию Toyota HiLux GR Sport.

Внешне у обновленного HiLux практически не будет никаких отличий от модели текущего года выпуска. Вот только у обновленного пикапа появится антенна в виде «акулий плавник».

Toyota HiLux получит технологию Toyota Connected Services (TCS). Это новейшая технология компании Toyota. На данный момент она есть только у Toyota Yaris Cross и Toyota Camry.

Кроме того, у этого пикапа будет система слежения (она поможет найти автомобиль, если его вдруг угонят), система автоматического предупреждения о столкновении и система автоматической связи со службами помощи.

Под капотом по-прежнему будет располагаться четырехцилиндровый 2,8 л двигатель мощностью 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Таким же мотором, кстати, оснащаются внедорожники Toyota Prado и Fortuna.

Как мы уже говорили, у обновленного Toyota HiLux будет новая версия GR Sport. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию тяжелым пикапам Ford Ranger и Nissan Navara.

autonews.ua