Названа одна из главных причин сердечной недостаточности

Лишний вес - это всегда фактор риска болезней сердца.

Новое исследование показало, что при избытке перикардиального жира увеличивается риск сердечной недостаточности. Эта проблема более опасна для женщин, передает 24 Канал.

Лишний вес - это всегда фактор риска болезней сердца. В новой работе ученые показали, что в этом риске самостоятельную роль может играть избыточное отложение жира вокруг сердца (перикардиальный жир).

Как происходило исследование

В исследовании принимали участие около 7 000 человек в возрасте 45-87 лет, в начале наблюдения ни у одного из них не было признаков болезней сердца. Врачи провели каждому компьютерную томографию грудной клетки, чтобы оценить количество жира вокруг сердца.

Избыточным количеством перикардиального жира ученые считали 70 - 120 кубических сантиметров. Меньший объем жира считался нормальным.

Опасность жира вокруг сердца

За участниками наблюдали в течение 17 лет, за это время почти у 400 из них развилась сердечная недостаточность. При этом состоянии сердце не может эффективно перекачивать кровь.

1. Риск сердечной недостаточности был выше у людей с избыточным отложением жира вокруг сердца.

2. После того, как ученые учли все дополнительные факторы риска этого состояния (курение, сидячий образ жизни и другие), оказалось, что перикардиальный жир увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин на 100%, а у мужчин на 50%.

3. Объем жира вокруг сердца был умеренно связан с лишним весом, ожирением и количеством брюшного жира.

4. Его избыточное количество было связано с риском сердечной недостаточности независимо от этих показателей.

5. Избыток перикардиального жира был у 10% участников с нормальным весом.

Что делать, чтобы снизить количество жира вокруг сердца

Упражнения снижают как общее количество жира в организме, так и вокруг сердца. Нужно уделять 30-45 минут в день быстрой ходьбе и пытаться делать не менее 10 тысяч шагов в день. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует посвящать физической активности умеренной интенсивности (ходьба, танцы) не менее 150 минут в неделю или интенсивным упражнениям - 75 минут.

Людям с лишним весом и ожирением уменьшить количество перикардиального жира поможет обычное похудение.