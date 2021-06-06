Land Rover будет создавать свои автомобили на двух платформах

Jaguar Land Rover планирует построить новые поколения Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque на платформе Electrified Modular Architecture (EMA). В продаже эти новинки появятся через 3-4 года.

Кроме того, новые поколения Range Rover, Range Rover Sport, а также Land Rover Defender построят на платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA), которая изначально планировалась для создания Jaguar XJ. Эта платформа позволит оснащать внедорожники гибридной силовой установкой.

Обе эти платформы совместимы с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но они разработаны с учетом использования электрифицированных силовых агрегатов.

Нужно отметить, что сейчас модельная линейка Land Rover основана на пяти разных платформах.

Так, Range Rover Velar построен на платформе D7a, Land Rover Defender - на D7x, Land Rover Discovery, Range Rover и Range Rover Sport - на D7u, а Range Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque - на модернизированной платформе D8.

autonews.ua