Тренер Уайлдера: Деонтей никогда не был в депрессии

Малик Скотт высоко оценил готовность американца.

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт заявил, что его подопечный находится в хорошей форме и не испытывал депрессию после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По словам специалиста, Уайлдер проводит ежедневные тренировки, чтобы стать лучше перед реваншем с Фьюри.

"Если у Уайлдера была депрессия, тогда я молю бога, чтобы и меня постигло подобное. Когда я говорю, как сильно я им горжусь, то я имею ввиду не бойца, которого я тренирую, а человека, которого я считаю своим братом. Меня распирает от гордости не из-за того, что он делает в ринге. Я горжусь всей той помощью, которую он оказывает другим людям, а также всем тем, что он делает за пределами спорта".

"Деонтей никогда не был депрессию. Никогда. Он был сфокусирован на том, над чем мы сейчас трудимся. Когда он встает с постели, то он тренируется, или делает восстанавливающие процедуры, или на него ждет его диетолог. Он никогда не был в депрессии. Это все чушь", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Напомним, во втором бое Тайсон одержал досрочную победу на Деонтеем. Третий поединок между боксерами запланирован на 24 июля в Лас-Вегасе.

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