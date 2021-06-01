Юрий Романенко: ЖК "Университет будущего" и я не лох

"Университет будущего - это по поводу такого, как в недалёком будущем застроить ВДНХ под благовидным предлогом. Это как в недалёком прошлом на Майдане построили теплицу под байку о музее истории. Музея конечно не построили, а стеклянное уродство, ставшее торговым центром. Заказывайте жильё в ЖК "Университет будущего", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Ни один из украинских университетов не имеет современных лабораторий. И вот вдруг нам рассказывают байку на 7 млрд о том, как построят образовательный город-сад. Очевидно, решив проблему материального обеспечения хотя бы пяти ведущих украинских университетов. Потому запах мочи в главном корпусе КПИ будет и дальше быть визитным амбре, пока на ВДНХ девелоперы будут строить новые корпуса. Их построят, потому что киевские застройщики это умеют.

А вот где взять ещё 7 млрд на лаборатории. Где взять принципиально иных преподавателей? И зарплаты на них, кстати, тоже? А какие методики будут? Или концепт Универа. Потому идея выглядит очень утилитарной - обосновать большой распил свободной земли в Киеве под благовидным предлогом. Порошенко такой метод использовал, чтобы оправдать отношения с Россией. Или с ОРДЛО. Как это было на самом деле мы видим из плёнок Бигуса", - завершает политолог.