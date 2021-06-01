Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:56

Сазонов: В крайнем случае Шарий переберется в Россию. И будет вредить оттуда. Вот только сам он точно не в восторге от такого варианта: Воронеж – не Испания

16:40

ОККО продает бензин с запрещенной концентрацией бензола и ставит под угрозу здоровье людей, – исследование CarPoint

15:55

Юрий Романенко: ЖК "Университет будущего" и я не лох

14:59

Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов

14:02

Прогнозы о "возрастании Китая" преувеличены – Bloomberg

13:00

"Україна не стане членом НАТО та не отримає ПДЧ у найближчі 10 років", – експерти-міжнародники

11:54

"Плівки Медведчука": кум Путіна переконував Кремль шантажувати Україну дефіцитом вугілля. ВІДЕО

11:00

"Північний потік-2" осушить українську трубу. Без активних кроків на Україну чекає економічна катастрофа", – експерт-міжнародник

09:55

Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова

09:00

Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі: за добу – десять порушень перемир'я

08:00

Турция заставила НАТО быть помягче с Лукашенко – эксперт

07:00

Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Криму і Донбасу

00:15

Найден ключ к разгадке тайны строительства великой пирамиды Хеопса

23:44

Українців змусять повертати частину пенсії: чому це відбувається і що потрібно знати

20:01

Українські спецслужби провели навчання на стратегічному об'єкті Авдіївки. ВІДЕО

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Юрий Романенко: ЖК "Университет будущего" и я не лох

  10   0 01.06.2021, 15:55 | Новости, Политика
Юрий Романенко: ЖК "Университет будущего" и я не лох

"Университет будущего - это по поводу такого, как в недалёком будущем застроить ВДНХ под благовидным предлогом. Это как в недалёком прошлом на Майдане построили теплицу под байку о музее истории. Музея конечно не построили, а стеклянное уродство, ставшее торговым центром. Заказывайте жильё в ЖК "Университет будущего", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org

"Ни один из украинских университетов не имеет современных лабораторий. И вот вдруг нам рассказывают байку на 7 млрд о том, как построят образовательный город-сад. Очевидно, решив проблему материального обеспечения хотя бы пяти ведущих украинских университетов. Потому запах мочи в главном корпусе КПИ будет и дальше быть визитным амбре, пока на ВДНХ девелоперы будут строить новые корпуса. Их построят, потому что киевские застройщики это умеют.

А вот где взять ещё 7 млрд на лаборатории. Где взять принципиально иных преподавателей? И зарплаты на них, кстати, тоже? А какие методики будут? Или концепт Универа. Потому идея выглядит очень утилитарной - обосновать большой распил свободной земли в Киеве под благовидным предлогом. Порошенко такой метод использовал, чтобы оправдать отношения с Россией. Или с ОРДЛО. Как это было на самом деле мы видим из плёнок Бигуса", - завершает политолог.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (16)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]