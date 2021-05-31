Українські спецслужби провели навчання на стратегічному об'єкті Авдіївки. ВІДЕО

Фото: СБУ

Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомили у відомстві, заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці, інформує UAINFO.org.

Навчання проходили на головному стратегічному об'єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних.

Учасники відпрацювали алгоритм спільних дій з нейтралізації «диверсантів», які за легендою навчань планували диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі і хотіли втекти з міста.

Силовики виявили і знешкодили умовних злочинців. Вони були затримані, наслідки їхньої підривної діяльності - нейтралізовані.

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