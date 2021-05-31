Українців змусять повертати частину пенсії: чому це відбувається і що потрібно знати

Іноді в українських пенсіонерів виникає переплата пенсії, яку потім потрібно повертати. Однією з основних причин виникнення переплат пенсій з вини пенсіонера є несвоєчасне повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування.

Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр", інформує UAINFO.org.

Зазначається, що при працевлаштуванні пенсіонера, проведення перерахунку у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за понаднормовий страховий стаж законодавством не передбачено.

Також непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150,00 грн. У разі працевлаштування виплата зазначеної надбавки припиняється.

Після працевлаштування одержувача пенсії за вислугу років, якщо він працевлаштовується за тією спеціальністю, що дає право на призначення даного виду пенсії, виплата пенсії йому взагалі має припинитися.

При призначенні (перерахунку) пенсії особі повідомляють про її обов’язок у разі працевлаштування протягом 10 днів надати дані про це до органів Пенсійного фонду. Якщо пенсіонер самостійно не повідомить про працевлаштування, все одно стане про це відомо.

"Щоб уникнути переплат пенсій, а внаслідок цього і відрахувань з пенсій, пенсіонерам необхідно уважніше ставитися до своїх обов’язків і знати, що надміру отримані кошти підлягають поверненню", - йдеться в повідомленні.