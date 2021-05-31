Завтра розпочинається календарне літо, проте 1-го червня в Україні ані тепла не побільшає, – синоптикиня

Фото - Alexandr Senko

Травень і червень так довго живуть поруч, що часто переймають один у одного шкідливі звички))

Завтра розпочинається календарне літо, проте 1-го червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

У вівторок над Кримом та Приазов'ям розташується циклон (карта1), який своїми атмосферними фронтами закидатиме дощі на значну частину території України.

Карта 1.

Дощі й навіть місцями сильні зливи завтра очікуються на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України. Карта 2.

Карта 2.

До дощів приєднається сильний вітер східного та північно-східного напрямків.

До північних областей циклон не добереться, хіба що ввечері на Сумщині подощить.

У західних областях невеликі дощі чергуватимуться із проясненнями.

Температура повітря на літню не дуже буде змахувати - протягом дня вівторка передбачається +13+19 градусів, хіба в Приазов'ї десь вигулькнуть перелякані +20-ть.

А найближчої ночі на Півночі та Заході взагалі холодяка, +4+8 градусів.

У Києві літо розпочнеться перервою у дощах та свіжим, м'яко кажучи, повітрям: вночі +4+7 градусів, вдень 1-го червня +14+17 градусів. Ще й з поривчастим північно-східним вітром.

Найближчим часом головні дощові події розгортатимуться на Півдні, Сході та в Центрі України - тобто, поки там крутитиметься циклон.

Потепління прийде в Україну з п'ятниці і вже аж на наступному тижні можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів)

Наталка ДІДЕНКО, синоптик