Популярные продукты, повышающие риск развития деменции

Найдена связь между употреблением различных видов мяса и развитием деменции.

Ученые выяснили, что частое употребление обработанного мяса увеличивает риск развития деменции и болезни Альцгеймера, пишет Татьяна Бессараб, сообщают Вести.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Одним из факторов развития деменции является питание человека. Нездоровая пища может спровоцировать деменцию и болезнь Альцгеймера, к таким продуктам относится обработанное мясо - бекон, ветчина, сосиски, мясные консервы, копченое мясо и прочее.

Чтобы доказать связь между употреблением различных видов мяса и развитием деменции, ученые изучили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 493 тысяч британцев от 40 до 69 лет.

В результате исследования специалисты выяснили, что употребление одного ломтика бекона или колбасы (обработанного мяса) в день было связано с увеличением риска развития деменции (на 44%) и болезни Альцгеймера (на 52%). Данный фактор риска был одинаково выражен как для людей с генетической предрасположенностью, так и без нее.

При этом ежедневное употребление 50 грамм необработанного красного мяса, например говядины или телятины, связано со снижением риска развития деменции на 19% и болезни Альцгеймера на 30%, говорится в исследовании.