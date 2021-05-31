В Сети показали рендер электромобиля Subaru Solterra

В Сети показали первое рендерное изображение нового электромобиля Subaru Solterra, который Subaru планирует выпустить на рынок.

Рендер Solterra дизайнеры создали на базе тизера, показанного публике несколько дней назад.

Subaru Solterra - это электрический кроссовер. Его можно считать своего рода «братом-близнецом» новейшего Toyota bZ4X. Внешне эти два автомобиля очень похожи. Конечно, не так похожи, как, например, Toyota GR86 и Subaru BRZ, но многие элементы дизайна у них одинаковые.

На первом тизере электрического кроссовера Solterra компания Subaru раскрыла его оптику и общий силуэт. Судя по всему, эта новинка получит классический дизайн кроссовера, новую решетку радиатора и стильную оптику.

По слухам, Subaru Solterra и Toyota bZ4X будут иметь систему полного привода. Их продажи начнутся в 2022 году.

autonews.ua