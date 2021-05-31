Нурмагомедов: Не стоит ждать моего возвращения

Борец не видит мотивации для проведения титульных боев.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.

По словам бойца, он не собирается возвращаться в октагон.

"Эти вопросы всегда будут. Через лет 10 меня будут спрашивать, ведь есть бойцы, которые в 42 дерутся в UFC. Так что все врем будет актуально это. Моего возвращения вам лучше не ждать, ведь вам долго придется ждать".

Хабиб признался, что принимает участие в тренировках своей команды.

"Зачем мне с кем-то бороться? Я устал нырять в потные ноги, как говорится. Мы на тренировках часами боремся. Шамиль и Хасбулаев знают. А выходить на арену и доказывать свою... А что мне доказывать? Самоутвердиться или деньги заработать? Эти два пункта - мне абсолютно неинтересны", - приводит слова Хабиба Sport24.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020-м году после победы над Джастином Гэтжи.

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